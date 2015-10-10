حظك اليوم: توقعات الأبراج السبت 10/10/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

>مهنيا: حاول أن تتوقف عن العمل وأنت فى حالة نفسية سيئة حتى لا تظهر تلك الحالة بوضوح فى التقارير الناتجة عن أعمالك، وربما لا يأتى هذا فى صالحك فقد تتعرض للتوبيخ نتيجة سوء العمل.>عاطفيا: يطلب منك الشريك الذهاب إلى أحد الأماكن الترفيهية ولكنك ترفض، لا تبخل على الحبيب ببعض الوقت تقضيان فيه أجمل اللحظات الرومانسية التى تساعد على توطيد العلاقة.

صحيا: إذا كنت لا ترغب فى الاصابة بالسمنة وتتمنى السيطرة على جسمك وإبقاءه فى أفضل حالات اللياقة البدنية، فلابد ان تحرم نفسك من بعض الاطعمة التى تفضلها والتى تحتوى على الدهون الكثيرة.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الثور:

>يقول علماء الفلك ان الحياة لم تخلق للعمل فقط، بل ان لبدنك عليك حق، انت فى حاجة إلى الحصول على الراحة من وقت لآخر، وليس هناك مانعا من القيام برحلة جميلة مع الاهل او بعض الاصدقاء للترويح عن نفسك والخروج من جو الروتين والملل الذى يسببه ضغط العمل.>مهنيا: ربما تتعرض اليوم لأحد الاختبارات القاسية من مديرك فى العمل ولا تستطيع اجتيازه بشكل جيد، حاول ان تنجح فى الاختبارات التالية فى مجال العمل لكى تضعك على قائمة المرشحين للترقية.>عاطفيا : ربما تتفرغ اليوم لاختبار إحدى الصفات الجديدة التى اكتشفتها فى شريك العمر ولك تكن تعرف شيئا عنها، حاول أن تتفهم أنه من الصعب على الإنسان تغيير شخصيته وطباعه.

صحيا : قد تتعرض اليوم للإصابة فى القدم بسبب عدم الانتباه أثناء السير، احرص على الراحة واستخدام الادوية اللازمة للتخلص من الاصابة الناتجة عن التواء القدم.

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>يرى علماء الفلك اليوم أن لديك القدرة الفائقة على إنجاز الكثير من المهام وإقناع الآخرين بها وبالأسلوب الجديد الذى تستخدمه فى مجال العمل، ولكن احرص على استخدام تلك الطاقة الكبيرة فى الامور التى تعود عليك بالنفع، ولا تتكاسل عن القيام بالأمور التى يوكلها إليك المديريو يوميا، مع العلم أن لكل مجتهد نصيبا.>مهنياً: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعى>عاطفياً: تحاش التورط فى قضية شائكة، تبدو فى موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.>صحياً: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.>تركز هذه الفترة على تحقيق بعض الأهداف التى تتعلق بحياتك العاطفية والمهنية. أحلامك التى تراها خلال هذه الأيام تطلعك على بعض الأشياء التى لم تكن تعرفها عن نفسك. دوّن هذه الأحلام وحاول أن تحللها أو تجد تفسيرا لها.>مهنيا : قد تجد اليوم أن العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق عديدة لإيقاعك فى الأخطاء المهنية، حاول أن تبتعد عن هؤلاء الأشخاص وإذا لم يأمن مكرهم أبلغ المديرين عنهم.

عاطفيا : تقربك من الصديقات بشكل مبالغ فيه يثير غيرة الحبيب ويدفعه إلى إثارة الخلافات، احرص على توضيح الأمور بالنسبة له لتجنب الدخول فى مناوشات ليس وقتها.

صحيا : لا تستسلم للأوهام التى توحى لك بالمرض وتجعلها تسيطر عليك، أنت تتمتع بالصحة الجيدة ولكنك توهم نفسك بوجود مشكلة ما ينتج عنها سوء حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج الحمل :

>التفاؤل والثقة بالله من أهم طرق الخروج من أى مشكلة، ولكن عليك أيضا البحث عن أفضل الحلول التى تمنحك القدرة على التخلص من المشكلات سواء كانت فى مجال العمل أو داخل الحياة العائلية، وإذا شعرت بالظلم أو الاضطهاد من قبل أحد المسئولين، فاعلم أن الله سيظهر الحق ولو بعد حين.>يرى علماء الفلك أنه من الضرورى أن تقدم المساعدة لكل من يحتاج إليها وخاصة كبار السن، حتى تجد من يقدم لك العون فى حالة احتياجك للمساعدة.>مهنيا: ينشغل بالك اليوم بالتفكير فى الكثير من الأمور التى تريد الانتهاء منها فى وقت معين لإنجاز أحد المشروعات، حاول أن تحافط على طاقتك واجتهادك الذى بدأت به فى أول اليوم.

عاطفيا : تقضى اليوم أجمل اللحظات الرومانسية مع الحبيب وتشعران بالحب والسعادة خلال تلك الفترة الممتعة، ولكن احرص على تكرار مثل تلك الترات للحفاظ على استقرار العلاقة.

صحيا : تجنب تناول الأدوية الصحية بدون استشارة الطبيب المعالج لك، حتى لا تتسبب لك فى المزيد من الأمراض التى أنت فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك :

>قد تشعر أن صبرك أوشك على النفاذ بسبب التصرفات التى يفعلها أحد الأصدقاء الطائشين، ولابد من قضاء الوقت بعيدا عنهم لتمنح نفسك الشعور بالراحة، فأنت تحتاج إلى توضيح مشاعرك نحو هذا الشخص لتقييم علاقتك به، ويجب منك الحرص على التواصل على الأصدقاء الجيدين الذين يضيفون لحياتك والعمل منك أيضا على الإضافة لحياتهم.

تسمح لك المؤهلات التى حصلت عليها بتحقيق الإنجازات الكثيرة فى مجال العمل للحصول على التقدير من الزملاء والرؤساء.

حظك اليوم لبرج الحوت :

>مهنياً: القمر المكتمل فى برج القوس، يحذرك من التورط بمأزق أو بمشكلة، وبوسعك تحديد الأولويات التى تناسب تطلّعاتك.

عاطفياً: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجدداً، بعد فترة من التردد.

صحياً: الإرادة القوية التى تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحى .

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج الدلو :

>حاول أن تنجز كل مهامك اليوم فى وقت مبكر واستغل الوقت المتبقى فى مقابلة الأصدقاء أو الحبيب. ربما تحضر احتفالا فى المساء فى منزل أحد الأشخاص. ستستطيع خلال هذا الحفل الذى يقام اليوم التعرف على العديد من الأشخاص ورؤية أصدقائك>مهنياً: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.

عاطفياً: يفرض عليك الظرف تحفّظاً شديداً فى حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.

صحياً: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة فى اليوم، ما يرهق صحتك كثيراً.

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج السرطان :

>من المحتمل أن تلتقى بشريك حياتك اليوم وتتحدث معه لساعات طويلة. قد تواجهك بعض المشاكل خاصة فى الفترة المسائية، ولكن نحذرك من التشاؤم أو الحزن، عليك أن تواجهها بكل قوة وحزم>مهنيا : تتلقى اليوم الكثير من المهام التى يطلب منك الآخرون إنجازها، فقد ترى أن تلك الأمور بسيطة ولكن كثرتها تصيبك بالارتباك وفقدان التركيز، حاول أن تنهى كل المهام بدون توتر أو ارتباك.

عاطفيا : لابد من التفكير الجيد قبل اتخاذ قرار انهاء العلاقة، حتى لا تشعر بالندم فيما بعد وتشعر انك تسرعت فى اتخاذ هذا القرار الحاسم.

صحيا : زيادة الوزن التى تعانى منها لا تلوم عليها إلا نفسك، وإذا أردت التخلص منها واستعادة الرشاقة واللياقة البدنية فلابد من اتباع احد الانظمة الغذائية المنضبطة، مع الحرص على ممارسة الكثير من التمرينات الرياضية.

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج العذراء:

>يشير علماء الفلك ان التخطيط للمستقبل من الامور الهامة للغاية فى حياة الإنسان، وأنت من الأشخاص أصحاب الفكر الجيد فى التخطيط، فلا تضع الأيام القادمة فى أمور تافهة لا قيمة لها، وينصحوك أن تدخر القليل من الدخل الخاص بك، حتى تتمكن فى أحد الأيام من اتمام المشروع الذى تحلم به، وتكون صاحب القرار الوحيد فيما يخص عملك.>مهنيا: وجود العلاقة الجيدة بينك وبين الزملاء فى مجال العمل توفر لك الفرص الجيدة لإنجاز المهمات بشكل متميز، فاحرص على تبادل الثقة بينك وبين زملائك فى مجال العمل.

عاطفيا : ليس من المسموح لك الدخول فى علاقة عاطفية جديدة، فمن المفترض أن تحافظ على الشريك الحالى ولا تتخلى عنه بعد كل تلك السنين التى قضاها بجانبك.

صحيا: كثرة تناول الكحول تساعد على تدمير الكبد وترفع من ضغط الدم، احذر من تناولها حتى لا تتعرض لتلك الأمراض الخطيرة والتى تهدد حياتك بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج العقرب :

>ينصحك علماء الفلك بالتخطيط الجيد لمرحلة الانتقال التى تفكر بها، فإذا كنت تريد الانتقال إلى محل سكن جديد فلابد من أن تحسن اختيار الجيران، وتأكد أنهم أشخاص هادئون لا يصنعون المشكلات.>وعلى الصعيد الشخصى لابد أن تمنح أسرتك الشعور بالدفء العائلى، بأن تجلس معهم فى وقت فراغك ليشعروا أنهم جزء من حياتك ويمتلكون الحق فى التواجد إلى جانبك.>مهنياً: لا تتهوّر فى اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.

عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك فى متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصاً هذا اليوم.

>توقعات علماء الفلك:

>استمتع بوقت اليوم ولا تهتم بتعليقات البعض أو بكلامهم الجارح. ربما يقرر الحبيب أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل فى دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة جيدة للتقرب منه والتعامل معه بمرونة أكثر.

حظك اليوم لبرج القوس :

>مهنيا: لا تكن لحوحا فى بعض الأمور، ومن الأفضل التروى فى مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبا عليك.

عاطفياً: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.

صحياً: استسلم كليا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثانى العكس تماما.

توقعات علماء الفلك :

حظك اليوم لبرج الميزان :

>يعتمد أحد أصدقائك على مساعدتك فى بعض المهام فلا تخذله! أنت الآن فى وضع جيد يسمح لك باكتشاف إمكاناتك القصوى، وهذا يعنى أنك أقوى وأكثر ثقة من المعتاد. استخدم هذا لمصلحتك، ولكن اهتم أيضا بتواصلك مع الآخرين.>مهنيا: ربما تتعرض لعملية سرقة أو نصب من قبل أحد الأشخاص غير القريبين منك، وتشعر بالانزعاج الشديد من هذا الأمر ومن الطريقة التى وقعت بها فى فخ ذلك الشخص، ولكنك تهدأ بعد أن تعرف أن خسائرك بسيطة.

عاطفيا: حاول السيطرة على طبيعة سير الأمور الحالية بينك وبين الشريك، واحرص على عدم فقدان احترامه لك أكثر من ذلك، لأنك مؤخرا قمت بالعديد من الأمور السيئة التى أغضبته.

صحيا: تجنب السير لمسافات طويلة فى الطرق الترابية، لأنها تسمح للعديد من الحشرات الصغيرة بالوصول إلى جسمك وشعرك، وبالتالى انتقال بعض الأمراض إليك عن طريقها.

توقعات علماء الفلك :

>يرى علماء الفلك أنك لابد من الاهتمام بالعلم والدراسة والبحث عن الأهداف التى ترغب فى تحقيقها، لكن من المهم أيضا أن تترك حيزا من وقتك للعائلة والأصدقاء، فمن الطبيعى ألا تخلو الحياة من هؤلاء، وبدونهم لن تجد السعادة والمرح.

واعلم أن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فابتعد عن أسلوب الدوران فى الحوار أو التعامل مع الآخرين واطلب ما تريد بشكل مباشر.