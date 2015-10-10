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إحباط تسلل 157 شخصا من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 157 شخصا من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 157 شخصا من 11 محافظة إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 157 شخصًا من 11 محافظة مختلفة إلى ليبيا، عن طريق السلوم، إذ ضُبِطوا أثناء وجودهم فى منطقة عسكرية، محظورة على المدنيين بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات.

تلقى مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، اليوم الجمعة، إخطارًا من قسم شرطة السلوم، بتسلم 157 متهما، حاولا المغادرة بطريقة غير شرعية، 64 منهم من المنيا، و24 من الفيوم، و14 من البحيرة، و9 من أسيوط، و15 من كفر الشيخ، و5 من بنى سويف، و16 من قنا، و4 من الدقهلية، واثنين من سوهاج، واثنين من الغربية، واثنين من الجيزة، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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مصر 365