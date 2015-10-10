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تنفيذ 9 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أراضى زراعية بقرى دمياط

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تنفيذ 9 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أراضى زراعية بقرى دمياط تنفيذ 9 قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أراضى زراعية بقرى دمياط
أوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط أنه تم بتنفيذ 9 قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى مركز دمياط بمساحة 2845 مترا مربعا، كما تم تحرير المحاضر الرادعة للمخالفين وذلك بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وهي إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية البصارطة على مساحة 120 م2 ،إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية السنانية على مساحة 120 م2 ، إزالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 75 م2 بقرية البصايلة التابعة للخياطة، إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية العدلية بمساحة 190 م2 وإزالة حالة تعد على أرض زراعية الطريق الدولي ناحية قرية البصارطة تم إزالة سور خشبى على مساحة 1700 م2 قبل تدعيمه بالخرسانة.

كما تمت إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية البستان بمساحة 120م2، إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية الشعراء بمساحة 80 م2 ،إزالة تعدى على أرض زراعية بمساحة 140 م2 بقرية عزب النهضة، إزالة حالة بناء بدون ترخيص بمساحة 300 م2 بقرية العنانية.

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة اليومية والمرور على القرى لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإيقافها وإزالتها فى المهد.

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مصر 365