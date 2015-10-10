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فوز الدكتور محمد منيسى بمنصب نقيب الأطباء بالبحيرة

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فوز الدكتور محمد منيسى بمنصب نقيب الأطباء بالبحيرة فوز الدكتور محمد منيسى بمنصب نقيب الأطباء بالبحيرة
أعلنت منذ قليل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالبحيرة عن فوز الدكتور محمد منيسى وكيل وزارة الصحة الأسبق بمنصب نقيب الأطباء بالبحيرة، بـ446 صوتا مقابل 326 صوتا لأقرب منافسيه الدكتور أحمد زغلول.

كما فاز كل من محمد فضل بربش بـ575 صوتا، وأحمد السيد قطرى 600 على مقعدى فوق السن
>أما مقعدى تحت السن فقد فاز بهما محمد سيف عبد الوكيل بـ521 صوتا، وأحمد رءوف نوار"بـ587 صوتا.

وكانت نقابة الأطباء بالبحيرة قد شهدت إقبالا متزايدا من الأعضاء للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى، وذلك تحت إشراف قضائى برئاسة المستشارين وليد الطويل ومحمد جبريل.

وتقدم على منصب نقيب الأطباء 7 مرشحين، وهم "محمد إبراهيم نعمة الله ومحمد شوقى فوزى منيسى"، وكيلى وزارة الصحة السابقين وطلعت عبد الحميد القمرى، أحمد محمد مصطفى زغلول، محمد الحسن إبراهيم حسن، عادل محمد المغربى، طلبة عبدالباسط هواش.

أما على مقاعد العضوية فوق 15 عاما، تقدم 7 أطباء وهم "محمد فضل بربش، أحمد السيد قطرى، السيد محمد غازى، عادل محمد المغربى، طلبة عبد الباسط هواش، يحيى عبد الحميد زيدان، محمد مرسى محمد"، بينما تقدم على مقاعد العضوية تحت 15 عاما 8 أطباء، وهم "حنان محمد حسين عبد الباسط، محمد أحمد عمارة، محمد على سعيد، محمد سيف عبد الوكيل فرج الله، ويثم عبد الشافى الكفراوى، ضحى عبد العزيز أيوب، وليد على عبد المجيد على، أحمد رءوف عبد الحليم نوار"، يذكر أن عددا أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالبحيرة 8856 عضوا لهم الحق فى التصويت.

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مصر 365