فوز محمد جمال الدين بمقعد النقيب فى انتخابات "الأطباء" بأسيوط

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الأطباء الفرعية بأسيوط منذ قليل من عمليات الفرز وأسفرت النتائج عن فوز الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز مدير مستشفى أسيوط العام "قائمة التغيير بمنصب النقيب الفرعى حيث حصل على 616 صوتا فى مقابل حصل الدكتور رشدى الخياط النقيب السابق على 539 صوتا بينما حصل الدكتور مدحت سالم على 28 صوتا.

كما فاز على مقعد فوق السن الدكتور محمد عبد الغنى كريم "قائمة الاستقلال" حيث حصل على 634 صوتا والدكتور محمد جمال أحمد "قائمة التغيير" 568 صوتا، وعلى مقعد تحت السن فازت الدكتورة هبة عطية، "قائمة الاستقلال" بـ643 صوتا والدكتور مايكل وجيه يوسف "قائمة الاستقلال" بـ557 صوتا.