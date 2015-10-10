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فوز سعيد الشربينى بمنصب نقيب الأطباء بالإسماعيلية

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فوز سعيد الشربينى بمنصب نقيب الأطباء بالإسماعيلية فوز سعيد الشربينى بمنصب نقيب الأطباء بالإسماعيلية
أعلن المستشار محمد أحمد شحاتة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات أطباء الإسماعيلية، عن فوز الدكتور سعيد االشربينى نقيبا لأطباء الإسماعيلية بعدد أصوات 197 صوتا من إجمالى 228 وهو، عدد الأصوت الصحيحة.

كما فاز بمقعدى تحت السن الدكتور عمر حسونة بعدد أصوات 198 صوتا، والدكتور محمد مشالى بـ106 أصوات.

وفاز بمقعدى فوق السن كل من الدكتور عصام عبد الوهاب بعدد أصوات 200 صوت، والدكتور حسين إمام بـ183 صوتا.

وفى قائمة النقابة العامة حصل الدكتور خالد سمير من قائمة الإصلاح على 85 صوتا، والدكتور حسين خيرى على 77 صوتا، والدكتور شريف عمر على 22 صوتا، والدكتور احمد رءوف على 19 صوتا.

وأشرف على الانتخابات لجنة إدارية ضمت الدكتور عمر المغربل النقيب السابق ويعاونه من أعضاء اللجنة الدكتور نزيه أحمد رفعت والدكتور عاطف السماك.

وكانت الانتخابات قد بدأت صباح الجمعة، واستمرت حتى الساعة الخامسة مساء تحت إشراف قضائى بمقر نقابة المهن الطبية خلف مجمع المحاكم وشهدت إقبالا ضعيفا.

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