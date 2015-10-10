فوز محمد الشربينى بمقعد نقيب أطباء دمياط

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء دمياط من فرز نتائج الانتخابات التى أجريت أمس الجمعة، حيث أعلنت اللجنة فوز الدكتور محمد الشربينى بمقعد نقيب الأطباء بعدد أصوات 566 صوتا، بينما حصل منافسوه الدكتور مصطفى عجوة على عدد أصوات 244 صوتا، والدكتور سامى هندام على عدد أصوات 70 صوتا.

كما فاز بمقعدى فوق 15 سنة الدكتور عبد العزيز فودة والدكتور أشرف العزب، وبمقعدى تحت سن 15 سنة فاز الدكتور شريف طه والدكتور محمد الفيومى، وبلغ عدد الأصوات التى شاركت فى عملية التصويت اليوم 866 صوتا.