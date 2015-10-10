بالفيديو تصفيات اليورو – صراع مجنون بين روسيا والسويد للتأهل مع النمسا

(إفي): مدت روسيا والسويد الصراع على حسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة السابعة في تصفيات بطولة أوروبا 2016 إلى الجولة الأخيرة بفوزهما اليوم على مولودفا وليشتناشتاين، على الترتيب.

ففي الجولة قبل الاخيرة بتصفيات المجموعة السابعة التي حجزت النمسا أول مقاعد التأهل المباشر فيها، حققت روسيا الثانية في الترتيب فوزا هاما خارج أرضها على مولودفا (1-2) لتحافظ على فارق النقطتين اللتان تفصلهما عن أقرب ملاحقيها السويد والتي تغلبت بثنائية نظيفة على ليشتنشتاين.

أحرز للمنتخب الروسي سيرجي ايغناشيفيتش في الدقيقة 58 وارتيم دزيوبا في الدقيقة 78 وسجل يوجين سيبوتارو هدف تقليص الفارق لمولدوفا قبل خمس دقائق من خط النهاية ليرفع الدب الروسي رصيده إلى 17 نقطة.

وحملت ثنائية توقيع المنتخب السويدي الذي بلغ النقطة 15 توقيع ماركوس بيرج في الدقيقة 18 ومهاجم باريس سان جيرمان زلاتان ابراهيموفيتش في الدقيقة 55 الذي عوض ركلة جزاء أهدرها في الدقيقة 40.

وبذلك يتأجل حسم ثاني بطاقات التأهل المباشر للجولة الاخيرة عندما يستقبل الدب الروسي على أرضه منتخب مونتنجرو، وتستضيف السويد مولدوفا الاثنين القادم.

وأكدت النمسا جدارتها بالتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية بعدما قلبت تأخرها خارج أرضها اليوم بهدف أمام مونتنجرو إلى فوز (2-3).

افتتح أصحاب الارض التسجيل عن طريق ميركو فوسينيتش في الدقيقة 32 وعادل مارك يانكو النتيجة للمنتخب النمساوي بعد 10 دقائق من الشوط الثاني.

وأعاد فاتوس بيكيراج مونتنيجرو للمقدمة مرة أخرى في الدقيقة 68 قبل أن يعود منتخب النمسا مرة أخرى عن طريق ماركو ارناوتوفيتش في الدقيقة 81 ثم أحرز مارسيل سابيتسر هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وأصبح رصيد النمسا التي ضمنت التأهل مبكرا 25 نقطة، بينما تجمد رصيد مونتنيجرو عند 11 نقطة في المركز الرابع، ليفقد أمله في بلوغ النهائيات ولو من بوابة الملحق.

شاهد أهداف لقاء السويد وليشتناشتاين

شاهد أهداف لقاء روسيا ومولدوفا

شاهد أهداف لقاء النمسا ومونتينجرو