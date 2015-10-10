بالفيديو تصفيات اليورو – سباعية سويسرية تحلق بها إلى فرنسا.. وإنجلترا تسقط إستونيا

(إفي): أمطرت سويسرا شباك سان مارينو اليوم بسباعية نظيفة في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 لتضمن التأهل خلف المنتخب الإنجليزي الذي أضاف اليوم ثلاث نقاط جديدة إلى جعبته بعد فوزه على نظيره الإستوني 2-0 ليواصل تحقيق العلامة الكاملة، بينما حصد منتخب سلوفينيا وليتوانيا نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المجموعة الخامسة.

سجل سباعية سويسرا كل من ميشيل لانج، وجوكان إنلر من ضربة جزاء، وأدمير محمدي، ويوهان ديورو من ضربة جزاء أيضا، وبايتيم كاسامي، وبريل إمبولو من ضربة جزاء ثالثة، وإرين درديوك وذلك في الدقائق 17، 56، 66، 72، 75، 80، و98.

وعلى ملعب ويمبلي، تقدم ثيو والكوت للإنجليز في الدقيقة 45 بعد أن تلقى تمريرة سحرية من سمالينج ضربت خط دفاع إستونيا ووضعت والكوت في وضع انفراد مع حارس مرمى الضيوف الذي خرج من مرماه للتصدي لوالكوت الذي وضع الكرة أرضية على يساره إلى داخل الشباك.

وعزز رحيم ستيرلنج تقدم (الأسود الثلاثة) قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعدما استغل جيمي فاردي خطأ فادح من دفاع منتخب إستونيا ليخترق الجبهة اليسرى ويمرر الكرة عرضية يقابلها ستيرلنج بتسديدة قوية وسريعة على يسار حارس مرمى إستونيا، ليحقق المنتخب الإنجليزي تاسع انتصار له.

وحافظت سلوفينيا على مركزها الثالث رغم تعادلها أمام ليتوانيا، حيث تقدمت أولا عبر طريق ضربة جزاء انبرى لها فالتر بيرسا ليضعها بنجاح داخل مرمى ليتوانيا في الدقيقة 45، قبل أن يرد المنتخب الليتواني بهدف التعادل وعبر ضربة جزاء أيضا يسددها أرفيداس نوفيكوفاس في الدقيقة 86.

وبالتالي تحقق إنجلترا العلامة الكاملة بـ27 نقطة، تليها سويسرا في الوصافة بـ18 نقطة، بينما ارتفع رصيد منتخب سلوفينيا لـ13 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد إستونيا عند 10 نقاط في المركز الرابع، ورفعت ليتوانيا حصيلة نقاطها إلى 10 أيضا في المركز الخامس، فيما تتذيل سان مارينو الترتيب بنقطة وحيدة.

شاهد أهداف لقاء إنجلترا وأستونيا

شاهد أهداف لقاء سويسرا وسان مارينو