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انفجار جسم غريب فى البحرين يسفر عن إصابة رجلى أمن

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انفجار جسم غريب فى البحرين يسفر عن إصابة رجلى أمن انفجار جسم غريب فى البحرين يسفر عن إصابة رجلى أمن
أصيب اثنان من رجال الأمن البحرينيين بإصابات بسيطة، إثر انفجار "جسم غريب" أثناء قيام الدوريات الأمنية بواجبها فى تأمين منطقة الجفير بالعاصمة البحرينية المنامة اليوم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الداخلية البحرينية أن "الجهات المختصة تباشر إجراءاتها" وأضافت الداخلية أنه "تم استئناف الحركة المرورية على شارع الشيخ جابر الصباح فى الاتجاهين بعد تأمينه من قبل الجهات الأمنية".

وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت فى وقت سابق أنها قامت بقطع الحركة المرورية على هذا الشارع فى الاتجاهين نظراً لوجود جسمين غريبين.

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