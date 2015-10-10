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حيدر العبادى: تقدم القوات العراقية نحو الرمادى ضربة قاصمة لـ"داعش"

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حيدر العبادى: تقدم القوات العراقية نحو الرمادى ضربة قاصمة لـ"داعش" حيدر العبادى: تقدم القوات العراقية نحو الرمادى ضربة قاصمة لـ"داعش"
اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن تقدم القوات العراقية المشتركة نحو مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار وتحرير العديد من المناطق فى محيطها ضربة قاصمة لتنظيم "داعش" الإرهابى على طريق هزيمته النهائية، وتمهد لتحرير الرمادى بشكل كامل والأراضى المغتصبة وعودة النازحين إلى ديارهم التى هجروا عنها.

وحيا العبادى فى تصريح صحفى الجمعة المقاتلين العراقيين بالجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبى والعشائر الذين حققوا بتكاتفهم ووحدتهم انتصارات على عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى خاصة بالأنبار وبيجى بصلاح الدين.

وأكد موجها خطابه للعراقيين فى محافظتى الأنبار ونينوى أن القوات ماضية بكل عزم وإصرار من أجل تطهير كل مدينة وقرية من سيطرة داعش.

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مصر 365