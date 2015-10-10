زايد وراشد يشاركان في تشييع الملك فيصل

كان لوفاة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، صدى عظيم في دولة الإمارات، ورنة حزن تردد صداها في كل مرفق. ولقد انعكس ذلك في شخصية الوفد الذي شارك في تشييع جثمان العاهل العربي الكبير.

فقد كان على رأس الوفد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي.

وشارك فيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ولي عهد دبي، ومعالي أحمد بن سلطان القاسمي وزير العدل، ومعالي مبارك بن محمد آل نهيان وزير الداخلية، ومعالي أحمد خليفة السويدي وزير الخارجية، ومعالي ثاني بن عبدالله رئيس المجلس الوطني، ومعالي أحمد سلطان بن سليم وزير الدولة، والشيخ حميد بن أحمد المعلا رئيس شرطة أم القيوين، ومعالي حمد بن سيف الشرقي وزير الدولة، والشيخ أحمد عبدالعزيز المبارك رئيس القضاء الشرعي. 25/3/1975

زيارة

زايد يتفقد سدود حتا

قام صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، بجولة تفقدية لمنطقة السدود في منطقة حتا، اطلع خلالها على السد الرئيسي الذي يحجز أكثر من 24 مليون متر مكعب من مياه الأمطار لاستخدامها في مشاريع التنمية الزراعية، ويبلغ طول السد 700 قدم ويبلغ عمق المياه خلف السد 44 قدماً.

كما اطلع سموه بعد ذلك على سير العمل الذي يجري لبناء سدين جديدين بمنطقة حتا. 14/‏7/‏1983

آخر خبر

افتتاح عيادتين جديدتين في العين

افتتح حمد عبدالرحمن المدفع، وزير الصحة، عيادتين جديدتين بضواحي مدينة العين. الأولى في منطقة الشويب شمال العين، والثانية جنوباً في منطقة الوجن.

زودت العيادتان بأحدث المعدات الطبية اللازمة لعلاج المرض، ويشرف على كل منهما طبيب مقيم وممرض أو ممرضة، وتأتي هاتان العيادتان ضمن 10 عيادات تم إنشاؤها في ضواحي المنطقة الشرقية.

13/1/1981

الجمهور يتابع المباراة من البنايات

هؤلاء ليسوا بالطبع سكان هذه البناية، وإنما هم من هواة الرياضة الذين يتفرجون على المباريات التي تجري في نادي عمان الرياضي.

التقطت هذه الصورة أثناء إقامة مباراة فريقي كلباء ونادي النصر في دوري الثمانية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة. ألا يستحق نادي عمان مدرجات كافية لاستيعاب مشجعيه؟!

01 / 05 / 1981

الرستماني يستعد لدخول عش الزوجية

عبدالرحمن الرستماني مدير عام دائرة شؤون الموظفين ومقرر مجلس الخدمة المدنية، يبدأ العد التنازلي لدخول عش الزوجية السعيد، ووزع البطاقات على الأصدقاء لمشاركته فرحته، أبو عوف سيتلقى التهاني في حفل سيقام في فندق إنترناشيونال، ثم يطير مع عروسه إلى حيث يمضيان شهر العسل، ويخطوان الخطوة الأولى في صرح الزوجية. مبروك للعروسين.. وبالرفاه والبنين.

05 / 05 / 1981

افتتاح المعرض التركي في فندق متروبوليتان بدبي

افتتح سمو الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم المعرض التركي المقام في فندق متروبوليتان بدبي. وعقب الافتتاح قام بجولة في أرجاء المعرض الذي ضم صناعات تركية تقليدية كالسجاد والحرير والصوف والمنتجات الفضية المصنعة يدوياً وأجهزة كهربائية مختلفة. وشارك في حفل الافتتاح تانر بايطوق السفير التركي لدى الدولة وعدد من رجال الأعمال والتجارة والسياحة بالدولة.

02 / 02 / 1984

«الفك المفترس» على شاطئ دبي

استطاع الصياد الهاوي أحمد بن الشيخ مجرن اصطياد سمكة غير معروفة في هذه المنطقة وبالذات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء بالنسبة إلى الحجم الضخم، أو الشكل المميز الذي يظهر فيه فم ذو تضاريس كبيرة، امتدت فوقه فتحتا الأنف على طول يوازي المتر، فيما تهدلت في موقع الأذنين مروحتان كبيرتان.

تلك بعض أوصاف هذه السمكة العجيبة التي تحلق حولها الناس، عند شاطئ دبي، يشبهونها بـ «الفك المفترس» الذي شاهدوه في أفلام الرعب المشهورة باسم «جوس» وإذا كان «جوس» الفيلم مواد بلاستيكية مركبة، فإن هذه السمكة حقيقية من لحم وحسك وغضاريف وخياشيم. 25/6/1980

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01 / 06 / 1950