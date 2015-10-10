جامعة زايد.. تأهيل يتخطى حدود الفصول

شهدت المبادرة التي أطلقتها جامعة زايد للمرة الأولى، والتي تعتمد على الأنشطة والتدريب اللاصفي، حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من الطالبات اللواتي أعربن عن بالغ سعادتهن بالمبادرة، مشيرات إلى أن مثل هذه الفعاليات تبَصِّرهن بأهمية العمل الجماعي وتعزز روح المبادرة لديهن، وتجسدها في أفكار ابتكارية وممارسات علمية جماعية، علاوة على أنها تمنح الحياة الجامعية مزيداً من الحيوية، وينعكس بالتالي إيجاباً على أدائهن الدراسي بشكل عام.

وكانت الجامعة قد أطلقت في حرميها بكل من أبوظبي ودبي، الأسبوع الماضي، الدورة الأولى لبرنامج التدريب والتعلم اللا صَفّي والتفاعل الطلابي، سعياً لتحفيز الطلبة للمشاركة في أنشطة وفعاليات خارج قاعات الدراسة الأكاديمية، تُقوي مهاراتهم وتُنوع اهتماماتهم وتُعزز روح المبادرة لديهم.

قرية "أبشر"

«قرية أبشر» التي احتضنتها الجامعة في حرمها في دبي، تضم خمسة أركان، يعمل كل ركن على تعريف الطالبات بمبادرة «أبشر» التي تشرف عليها وزارة شؤون الرئاسة وتقوم بتنفيذها وزارة العمل بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتهدف إلى توفير كل ما من شأنه تأمين الاستقرار والرفاهية للمواطنين، علاوة على تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وخلق فرص عمل للمواطنين.

الطالبة نورة ساعد العوضي، قالت إن كل ركن يعرف الطالبات بالمبادرة من خلال القيام بخمس خطوات من الألعاب المسلية بحيث تحصل الطالبات في النهاية على دراية كاملة بالمبادرة بطريقة غير تقليدية بعيداً عن الرتابة والملل في تلقي المعلومة.

إدارة البحوث

ويعمل نشاط إدارة البحوث على استقطاب الطالبات للعمل ضمن النظام الجزئي بالساعات في أوقات فراغهن، شريطة امتلاكهن لموهبة معينة تمكنهن من القيام بالوظيفة المطلوبة مثل التصوير أو التصميم الداخلي، أو التصميم الغرافيكي، أو العمل على مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة، فضلاً عن إنتاج أفلام الفيديو القصيرة، وتصميم تطبيقات الهواتف المتحركة، وتنظيم المؤتمرات وتحليل البيانات.

براعم الطيران

وقدمت الهيئة العامة للطيران المدني عرضاً في الجامعة، من خلال ورش عمل بعنوان «براعم الطيران» مخصصة لطلاب وطالبات المدارس لتعريفهم بمجالات الطيران والجهات الواجب الالتحاق بها للعمل في هذا المجال، علاوة على استقطاب طالبات الجامعة كمتطوعات في الورش التي تقدمها الهيئة، فضلاً عن تنظيم مسابقة أحسن فيديو مصور عن الطيران، لا تتعدى مدته 3 دقائق، على أن تحصل الفائزة على جائزة مالية. وسيُعرض الفيلم الفائز في معرض الطيران الذي ينظم سنوياً.

وتستقطب الهيئة كذلك؛ الطالبات الراغبات في العمل بالنظام الجزئي حسب تخصصهن، وقد يتم تثبيتهن إذا أثبتن مهاراتهن في العمل.

الموارد البشرية

ويعمل قسم الموارد البشرية من خلال ركنه الخاص على تعريف الطالبات بنوعية الخدمات التي يقدمها لهن واستقطاب الراغبات للعمل بالنظام الجزئي في الإدارة، علاوة على تقديم وظائف شاغرة للخريجات منهن، أو لأفراد عائلاتهن، أو أحد معارفهن. فيما قدم ركن طيران الإمارات معلومات وافية للطالبات، علاوة على استقطابه أيضاً للطاقات والكوادر البشرية المواطنة والصاعدة، في مختلف الوظائف المتاحة لدى طيران الإمارات.

وشهد ركن مركز الإمارات للصرافة إقبالاً ملحوظاً من الطالبات الراغبات في العمل بالنظام الجزئي، وقال عبد الحكيم الحميري مدير التوطين في المركز إن العمل الجزئي في المركز يمتد لأربع ساعات يومياً و5 أيام في الأسبوع براتب يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف درهم شهرياً.

شهادة خبرة

كما تحصل الطالبة في نهاية الأمر على شهادة خبرة تؤهلها للدخول إلى سوق العمل، فضلاً عن إمكانية توظيفها في أحد فروع المركز عقب التخرج بنظام الدوام الكامل براتب أعلى.

أما ركن مجموعة «تيكوم» فقد نظم مسابقات للطالبات تهدف إلى تعريفهن بالمجموعة وبشركاتها الإحدى عشر، حيث أوضحت نوال البلوشي مديرة التوطين في قسم التوظيف بمجموعة «تيكوم» أن الهدف من المشاركة في هذا الحدث هو استقطاب الطالبات للعمل دوام كامل.