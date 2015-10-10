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بعد تعيين بيسيرو .. رسالة من جاريدو إلى الأهلي ' جاهز للمساعدة في أي وقت '

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بعد تعيين بيسيرو .. رسالة من جاريدو إلى الأهلي ' جاهز للمساعدة في أي وقت ' بعد تعيين بيسيرو .. رسالة من جاريدو إلى الأهلي ' جاهز للمساعدة في أي وقت '

وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره عقب تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للفريق.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وكتب جاريدو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى للأهلي حظا سعيدا في المرحلة الجديدة له وكل الشكر لتشجيعكم".

وأضاف "سأكون دائما جزء منكم. وجاهز لمساعدة الأهلي في أي وقت".

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