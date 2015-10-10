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في الجول يكشف – راتب بيسيرو ومعاونيه مع الأهلي

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في الجول يكشف – راتب بيسيرو ومعاونيه مع الأهلي في الجول يكشف – راتب بيسيرو ومعاونيه مع الأهلي

راتب ضخم سوف يحصل عليه المدير الفني الجديد للأهلي جوزيه بيسيرو ومعاونيه وذلك بعد اتفاقه مع مجلس إدارة الفريق الأحمر على تولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة الاتفاق مع بيسيرو لتولي مسؤولية إدارة الفريق لمدة عام خلفا لفتحي مبروك.

ومن المقرر أن يستقدم المدرب البرتغالي معه ثلاثة مساعدين من أجل معاونته في مهمته مع الأهلي خلال العام المقبل.

وعلم FilGoal.com أن بيسيرو وجهازه المعاون سوف يحصل على 950 ألف دولار سنويا أي ما يقرب من 7 مليون و400 ألف جنيه خلال مدة التعاقد.

وأعلن الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com أن المدير الفني الجديد للفريق سوف يصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة (طالع التفاصيل).

لكن أكد المدرب البرتغالي نفسه في تصريحاته لـFilGoal.com أنه لا يعلم موعد وصوله إلى القاهرة لتوقيع العقود وإتمام الاتفاق (طالع التفاصيل).

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