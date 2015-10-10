فهد العتيبي لـ في الجول: الأهلي أكبر بكثير من بيسيرو .. وأستغرب لماذا فعل ذلك!

جماهير السعودية انفجرت من السعادة بعد خبر إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو من تدريب المنتخب. لما لا وبيسيرو كان "يضم لاعبين إلى المنتخب حتى يرضي صديق له".

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

بيسيرو قاد المنتخب السعودي من فبراير 2009 حتى يناير 2011.

بدأ بيسيرو عمله بفوز تاريخي على إيران في طهران 2-1 ليحقق الأخضر أول فوز في تاريخه على منافسه. كما أنها كانت الخسارة الأولى لإيران على أرضهم بعد 40 انتصارا متتاليا.

ولكن تراجعت النتائج بعدها، ليفشل منتخب السعودية في التأهل للمونديال. ولكن رحيل بيسيرو كان في يناير 2011، حيث خسر أول مبارياته في كأس الأمم الآسيوية أمام سوريا.

ولكن ليس بسبب ذلك فقط "كان يجب إقالة بيسيرو" حسبما كانت تضغط وسائل الإعلام الرياضية السعودية بشكل مستمر.

فالبرتغالي بيسيرو كان "يضم لاعبين إلى المنتخب حتى يرضي صديق له".

الإعلامي السعودي أحمد الفهيد تحدث عام 2013 عن كارثة كان يفعلها بيسيرو مع المنتخب.

وقال الفهيد: "ما سأقوله الآن هو نقلا عن صديق لي يُعد الصديق المقرب لبيسيرو في السعودية".

وأستكمل حديثه قائلا: "في إحدى مرات معسكر المنتخب السعودي أعلن بيسيرو عن قائمة المنتخب ولم تشهد تواجد أي لاعب من الفريق المفضل لصديقه المقرب - الذي هو صديقي وكل ما يقال نقلا عنه-".

وأضاف "وقتها لم يرد صديقي على مكالمات بيسيرو لمدة 4 أيام ولم يقابله على الرغم من إنه يفعل ذلك بصفة يومية. وبعد 4 أيام رد على اتصال له".

وأوضح "بيسيرو قال له في المكالمة الهاتفية: لماذا لا ترد على مكالماتي. فكان الرد هو: كيف لا تضم أي لاعب من فريقي المفضل؟!".

ورفض الفهيد خلال الحديث التليفزيوني مع برنامج الهدف السعودي ذكر أسم الفريق أو أسم صديقه.

ولكنه أكمل حديثه قائلا: "بيسيرو قال له ولكن لم يخرج أي أحد من الإعلام لينتقدني على ذلك. فتحدث له صديقه قائلا: ولكني أريد أن يتواجد لاعبين من فريقي في المنتخب".

وأتم "وكان رد بيسيرو: حسنا سأفعل ذلك من أجلك. وبالفعل تم ضم 4 لاعبين من فريق صديقه المفضل إلى المنتخب السعودي. والله شاهد على كلامي".

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