بالفيديو.. مرتضى منصور لأهالى أرض اللواء: "أى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه"

طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الجماهير بالنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وتابع: "عايزكم كلكم تنزلوا الانتخابات لأن الأحياء الشعبية هى اللى بتنزل الانتخابات إنما البهاوات اللى بنشوفهم فى التليفزيون دول مبينزلوش".إعلان - Ads إعلان - Ads
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>- حازم إمام وأحمد دويدار وحمادة طلبة يشاركون بمؤتمر أحمد مرتضى فى أرض اللواء
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وأضاف "منصور" أثناء كلمته بالمؤتمر الجماهيرى لدعم نجله أحمد فى انتخابات البرلمان بمنطقة أرض اللواء فى الجيزة، مساء اليوم الجمعة: "أى حد نزل قبل كدة مش عايزينه تانى.. وأى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه".
>- حازم إمام وأحمد دويدار وحمادة طلبة يشاركون بمؤتمر أحمد مرتضى فى أرض اللواء
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