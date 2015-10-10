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بالفيديو.. مرتضى منصور لأهالى أرض اللواء: "أى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه"

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بالفيديو.. مرتضى منصور لأهالى أرض اللواء: "أى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه" بالفيديو.. مرتضى منصور لأهالى أرض اللواء: "أى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه"
طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الجماهير بالنزول والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وتابع: "عايزكم كلكم تنزلوا الانتخابات لأن الأحياء الشعبية هى اللى بتنزل الانتخابات إنما البهاوات اللى بنشوفهم فى التليفزيون دول مبينزلوش".
>اليوم السابع -10 -2015

وأضاف "منصور" أثناء كلمته بالمؤتمر الجماهيرى لدعم نجله أحمد فى انتخابات البرلمان بمنطقة أرض اللواء فى الجيزة، مساء اليوم الجمعة: "أى حد نزل قبل كدة مش عايزينه تانى.. وأى حد ضد جيش بلدنا مش هنتخبه".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>- حازم إمام وأحمد دويدار وحمادة طلبة يشاركون بمؤتمر أحمد مرتضى فى أرض اللواء

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مصر 365

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