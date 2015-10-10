أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد مرتضى لأهالى أرض اللواء: "يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل"

Google+ Print
أحمد مرتضى لأهالى أرض اللواء: "يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل" أحمد مرتضى لأهالى أرض اللواء: "يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل"
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مرشح مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقى والعجوزة، إن نادى الزمالك كان كله محسوبية وفساد.. مضيفا: "لما جه واحد خايف عليه بقى هو بطل ".

وأضاف خلال مؤتمر جماهيرى فى منطقة "أرض اللواء"، مساء اليوم الجمعة: "شعارى يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل، معاكم نائب قوى تحترمه وتعملنا اللى احنا عايزينه، معاكم نائب ضعيف ولا حد هيعبركم.. وأنا عارف إنى دورى خدمى ورقابى وتشريعى ودورى إنى أطبطب على الناس".

وتابع مرشح المصريين الأحرار: "أنا عندى 3 عيال معندهمش جنسية تانية.. وعشان محدش يعاكس بنتى فى الشارع لازم الشاب يبقى دارس كويس وبيشتغل ومحدش كاسر عينه.. وآه أنا ابن مرتضى منصور بس قدرت خلال 3 سنين أبقى أحمد مرتضى منصور".


>حازم إمام وأحمد دويدار وحمادة طلبة يشاركون بمؤتمر أحمد مرتضى فى أرض اللواء

مرتضى منصور يصل مؤتمر نجله بـ"أرض اللواء" لدعمه فى السباق الانتخابى

بدء مؤتمر أحمد مرتضى منصور فى "أرض اللواء" بتلاوة القرآن الكريم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا