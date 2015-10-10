أحمد مرتضى لأهالى أرض اللواء: "يا نعيش عيشة فل يا نموت إحنا الكل"

قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، مرشح مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الدقى والعجوزة، إن نادى الزمالك كان كله محسوبية وفساد.. مضيفا: "لما جه واحد خايف عليه بقى هو بطل مصر ".

وأضاف خلال مؤتمر جماهيرى فى منطقة "أرض اللواء"، مساء اليوم الجمعة: "شعارى يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل، معاكم نائب قوى الحكومة تحترمه وتعملنا اللى احنا عايزينه، معاكم نائب ضعيف ولا حد هيعبركم.. وأنا عارف إنى دورى خدمى ورقابى وتشريعى ودورى إنى أطبطب على الناس".

وتابع مرشح المصريين الأحرار: "أنا عندى 3 عيال معندهمش جنسية تانية.. وعشان محدش يعاكس بنتى فى الشارع لازم الشاب يبقى دارس كويس وبيشتغل ومحدش كاسر عينه.. وآه أنا ابن مرتضى منصور بس قدرت خلال 3 سنين أبقى أحمد مرتضى منصور".

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