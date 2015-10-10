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"الاتصالات": تدشين نظام لتسجيل حضور الطلاب بالمدارس عن طريق بصمة الصورة

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"الاتصالات": تدشين نظام لتسجيل حضور الطلاب بالمدارس عن طريق بصمة الصورة "الاتصالات": تدشين نظام لتسجيل حضور الطلاب بالمدارس عن طريق بصمة الصورة
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أنشأت نظاما لتسجيل حضور الطلاب داخل المدارس عن طريق بصمة الصورة للتأكد من حضور الطالب من عدمه، مضيفا أن قطاع الاتصالات جاذب للاستثمار خاصة بعد الاستقرار السياسى الذى تشهده البلاد مؤخرا، مضيفا أن القطاع يعمل به أكثر من 2 مليون موظف، ومستوى الدخل به أعلى من قطاعات أخرى.

وأوضح القاضى أثناء لقاء تلفزيونى مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة360" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن قطاع الاتصالات قطاع غنى وبه إمكانيات وقدرات كبيرة، مؤكدا أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزراء السابقين.

وأكد وزير الاتصالات أن الصحافة والإعلام يلعبان دورا كبيرا فى إيصال الصورة الحقيقية عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، موضحا أن الوزارة تدرس أى مشروع من الناحية الفنية والامنية.

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