مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 فى حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أخرين فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، مساء اليوم الجمعة، جنوب بورسعيد.>تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغا من قسم شرطة الجنوب، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص"، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، من بينهم طفلة وجثة مجهولة الهوية، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام، والتحفظ على الجثث، بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور، تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب لجنة فنية من مرور بورسعيد، للوقوف علي اسباب الحادث، واستدعاء الطب الشرعى، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثث.

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