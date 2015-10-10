أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 فى حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد

Google+ Print
مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 فى حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 فى حادث انقلاب سيارة على طريق بورسعيد
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أخرين فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، مساء اليوم الجمعة، جنوب بورسعيد.
>تلقى اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بلاغا من قسم شرطة الجنوب، يفيد بانقلاب سيارة "ميكروباص"، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، من بينهم طفلة وجثة مجهولة الهوية، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام، والتحفظ على الجثث، بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور، تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب لجنة فنية من مرور بورسعيد، للوقوف علي اسباب الحادث، واستدعاء الطب الشرعى، للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثث.

موضوعات متعلقة :
>غلق باب التصويت لانتخابات نقابة أطباء بورسعيد..وبدء عمليات الفرز

http://www.youm7.com/story/2015/10/9/%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81/2380336#.Vhg14_mqqko

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365