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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 أكتوبر 2015

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 أكتوبر 2015

حظك اليوم برجك اليوم الأبراج اليوم السبت 10 أكتوبر 2015 ، إليكم توقعات الأبراج والفلك يوميا من أهم خبراء الأبراج العرب ، ماغي فرح ، كارمن شماس ، محمد فرعون ، ليلى عبد اللطيف .. كل هؤلاء يتوقعون لك ماذا يقول ، تفاءل إذا بشرتك النجوم . وهذه توقعات ميشال حايك لبرجك اليوم
توقعات أبراج الجمعة 9 أكتوبر 2015
برج الحمل
حاول ممارسة القليل من التواضع في حياتك الخاصة أيضًا، ويجب أن تدرك أن رأيك ليس مقياسًا لكل شيء. استجب بدون انفعال، فقد يتعامل شريكك مع هذا العصبية بجدية أكثر مما تتخيل. يجب أيضًا أن تمتنع عن التعليق على كل الناس والأشياء من حولك.
برج الثور
إذا كانت الأمور لا تسير بشكل جيد في حياتك الخاصة، يجب أن تتخذ موقفًا، وإذا أمكن، يجب أن تتخذ بعض القرارات الصعبة وتواجه بعض المشكلات غير المتوقعة. خلال ذلك، لا يجب أن تفقد الإحساس بأهدافك النهائية، ولا تنسى أن رحلة الحياة في حد ذاتها قد تكون هي الجائزة.

تشعر أنك في حالة جيدة، والجميع من حولك يلاحظون ذلك ويستجيبون له بإيجابية، خاصة عندما تتعامل بنفس الطريقة الودودة. حان الوقت للاستمتاع بالحياة مع حبيبك، أو مع الأصدقاء والعائلة. خطط للقيام لبعض الأنشطة في وقت فراغك وجرب بنفسك مدى روعة هذه اللحظات.
 
حياتك العاطفية شيقة للغاية، والذي يعينك على ذلك هو امتلاك أسلوب أكثر مراعاةً للآخرين. لا تعادي شريكك، فتصرفاتك هي أحد أسباب حدوث الاحتكاك في العلاقة. إذا ركزت على نفسك بعض الشيء الآن، فستجد إنه من السهل اجتياز العقبات والتركيز على المستقبل.
برج الأسد
تشعر عائلتك وأصدقاؤك بانجذابهم إليك في الوقت الحالي، وسوف يمطرونك بالكثير من الاهتمام. لديك تأثير مهدئ على شريكك، ويعتبرك الآخرون كاتم أسرار ومتحدث واضح. حان الوقت لإحياء صداقات قديمة ونسيان أية خلافات بينكم حدثت في الماضي.

لا تتجاهل الأصدقاء والعائلة والمعارف، فهؤلاء الأشخاص دون غيرهم هم الأكثر حاجة إلى اهتمامك، والآن أكثر من ذي قبل. يجب أن تستثمر وقت أكثر مع شريكك في الاختلاط بالأصدقاء وتجربة الأنشطة الجماعية. سوف يساعد هذا على تكوين الشبكات الاجتماعية وتقوية صلاتك. في يوم من الأيام، سوف تنظر إلى الوراء لتلقي نظرة على هذه الأوقات السعيدة التي لا تُنسى.
برج الميزان
اترك خلفك الترتيبات القديمة والمتعبة وواجه المجهول بثقة، ولكن توخى الحذر بحيث تحافظ على الأشياء المعتادة والهامة القائمة، مع التركيز على المستقبل. لا تختبئ، فالمعارف الجديدة ستتعامل معك بإيجابية، ويجب السماح للأصدقاء الجدد بدخول حياتك.

يوجد تناغم بينك وبين البيئة المحيطة بك، ويبدو أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، وأنت شخص مهم في حياة الكثير من الأشخاص. سوف يوفر لك ذلك أفضل فرصة للحصول على صداقات أعمق أو اكتشاف حب حياتك.
برج القوس
يدخل أشخاص جدد حياتك الخاصة اليوم، والأشخاص الذين تقابلهم يجدونك جذابًا للغاية، وقد يتقرب منك الكثيرون اليوم للتحدث إليك. كذلك حين تبدأ أنت التواصل مع الآخرين، فيصبح الغرباء أصدقاء سريعًا. اهتم بأي شخص يظهر لك اللطف والاهتمام، فقد تجد أصدقاء لمدى الحياة أو بشيء من الحظ، قد تتعرف على شريك أحلامك.
برج الجدي
أصبح التعامل مع الآخرين في الآونة الأخيرة صعب للغاية. فأنت تشعر باستمرار بعدم فهم الآخرين لك، حتى أن أصغر الأمور قد تتسبب في الكثير من الجدل. قد تواجه شكل من أشكال الرفض اليوم وهذا سيجعلك تتراجع بعض الشيء. سوف ترى إنه من المفيد أحيانًا الصبر على المشكلات لأنها في بعض الأحيان قد تحل نفسها بنفسها.

تمر بفترة من السلام، وتمر لقاءاتك مع الآخرين بشكل جيد وتجد الجميع ودودين. يتعامل الأصدقاء والعائلة معك بإيجابية ويشجعون سلوكك الإيجابي. إذا كان لديك شعورًا بوجود بعض المشكلات الخفية بينك وبين الشريك أو الأصدقاء المقربين، الوقت الآن مناسب لحلها.

تكتشف أن العلاقات الشخصية لا تسير دائمًا حسب الخطة؛ فهي تتغير باستمرار. إذا كانت حياتك غير مستقرة، ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك. يجب أن تفعل ذلك لكي تتعامل مع الخلافات الحادة مع الشركاء بهدوء مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظرهم.

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