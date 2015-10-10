صحفي برتغالي لـ في الجول: بيسيرو اختيار جيد للأهلي ولديه عيب واحد

هل اختيار البرتغالي جوزيه بيسيرو للنادي الأهلي اختيارا موفقا؟ ما هي مميزاته وما هي عيوبه؟ أسئلة من FilGoal.com يُجيب عنها الصحفي البرتغالي سيرخيو كريثيناس.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

سيرخيو كريثيناس هو صحفي برتغالي متخصص بأخبار نادي سبورتنج لشبونة الذي كان يقوده بيسيرو من قبل مع صحيفة ريكورد البرتغالية الشهيرة النسخة الورقية.

وتواصل FilGoal.com مع الصحفي البرتغالي لسؤاله عن بيسيرو الذي قاد سبورتنج لشبونة من قبل.

وتحدث صحفي ريكورد البرتغالية لـFilGoal.com عن بيسيرو قائلا: "هو خيار جيد للنادي الأهلي".

وأضاف "لدية قدر كبير من المعلومات الفنية والتقنية الممتازة ويلعب كرة هجومية".

وأكمل حديثه قائلا: "على إدارة النادي الأهلي والجماهير مساندته فهو يأخذ قوة كبيرة من ذلك".

العيوب

وماذا عن عيوب بيسيرو؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عن سيرخيو كريثيناس.

وقال صحفي ريكورد: "إنه شخص طيب ولطيف. وهذا هو عيبه".

وأوضح "العديد من اللاعبين تستغل ذلك بصفة دائمة وتخلق مشاكل معه".