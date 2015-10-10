طارق يحيي لـ في الجول: 3 عوامل تساعد على نجاح بيسيرو مع الأهلي

تحدث طارق يحيي المدير الفني لنادي طلائع الجيش عن عوامل تساعد البرتغالي جوزيه بيسيرو في قيادة النادي الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وقال يحيي لـFilGoal.com: "الأهلي يتوافر به عناصر من اللاعبين توفر النجاح لكل مدرب يملك القدرات على قيادة الفرق الكبيرة".

وأضاف "الأمر سيتوقف على إلمام بيسيرو بقدرات لاعبي الأهلي وصحة توظيفهم داخل الملعب من خلال رؤيته الفنية".

وأكمل حديثه قائلا: "مساعدة بيسيرو من جانب الإدارة عن طريق تواجد عنصر من الجهاز الفني السابق معه في الجهاز".

وأردف "مساندة الكل للأهلي ورغبة لاعبو الأهلي في الخروج من الأزمة كل ذلك يشكل عناصر تقود بيسيرو للنجاح مع الأهلي".