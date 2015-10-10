مسؤول الوحدة الإماراتي لـ في الجول: بيسيرو مدرب رائع.. وأفضل مميزاته ' شخصيته القوية '

هو أحد أفضل المدربين الذين تعاملت معهم في مسيرتي الكروية" هكذا وصف عبد الله سالم عضو مجلس إدارة نادي الوحدة الإماراتي لـFilGoal.com المدير الفني الجديد للأهلي جوزيه بيسيرو.

وأعلن الأهلي يوم الجمعة عن تعاقده مع بيسيرو لمدة عام خلفا لفتحي مبروك ليتولى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشرف المدرب البرتغالي في وقت سابق على تدريب الوحدة الإماراتي في الفترة ما بين نوفمبر عام 2013 وحتى يناير عام 2015.

وتحدث اللاعب الإماراتي السابق لـFilGoal.com قائلا:"حينما كان بيسيرو مدربا للفريق كنت أنا مديرا للكرة وقام وقتها بعمل نقلة وطفرة كبيرة في مستوى الفريق".

وأضاف"بيسيرو استلم الفريق وهو في المركز الثامن ونجح في قيادتنا لإنهاء الموسم في المركز الثاني".

وتابع"هو على المستوى الفني من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم خلال مسيرتي الكروية والإدارية".

وبسؤاله عن مميزات بيسيرو خلال فترة تدريبه لنادي الوحدة أجاب"شخصيته قوية ورائعة".

وواصل"كل اللاعبين كانوا يحبون حتى هؤلاء الذين لم يكن يشاركوا باستمرار، فهو كان جيدا في جعل كل اللاعبين لا يشعرون بالغضب من عدم المشاركة حتى لا تحدث مشاكل داخل النادي".

وأتم"أتوقع أن يقدم العديد من الأشياء الجيدة مع الأهلي خلال فترة توليه المسؤولية".