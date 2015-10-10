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جوزيه يتحدث لـ في الجول عن بيسيرو مدرب الأهلي الجديد

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جوزيه يتحدث لـ في الجول عن بيسيرو مدرب الأهلي الجديد جوزيه يتحدث لـ في الجول عن بيسيرو مدرب الأهلي الجديد

تحدث البرتغالي مانويل جوزيه عبر FilGoal.com عن جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

مانويل جوزيه طُرح أسمه بقوة للعودة إلى الأهلي قبل أن يعلن طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة في وقت سابق استبعاد عودة جوزيه.

وتحدث جوزيه بعد الاستبعاد إلى FilGoal.com موجها الشكر إلى الأهلي. (طالع التفاصيل).

وبعد قرار تعيين بيسيرو تواصل FilGoal.com مع مانويل جوزيه لمعرفة رأيه عن مدرب الأهلي البرتغالي الجديد.

وقال جوزيه باقتضاب لـFilGoal.com: "بيسيرو مدرب جيد على المستوى الفني".

وأضاف "أتمنى له التوفيق والنجاح كما أتمنى التوفيق دائما للنادي الأهلي".

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فيديو اليوم السابع