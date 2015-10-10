عبد الحفيظ لـ في الجول: لم أرفض منصب مدير الكرة.. ولكن

أكد سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي ومدير الكرة السابق عدم رفضه عودته لمنصبه مرة أخرى داخل القلعة الحمراء في الجهاز الفني الجديد للفريق.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن عبد الحفيظ رفض العودة لمنصب مدير الكرة مرة أخرى، ولكنه نفى كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا:"لم أرفض العودة للأهلي عن طريق منصب مدير الكرة فأنا أحد أبنائه ولا يمكنني أبدا التأخر عنه".

واستدرك"لكن من المهم أن أتعرف على طبيعة العمل والصلاحيات التي سوف أحصل عليها لضمان نجاح مهتمي وعدم وقوع أي تضارب أو عدم وضوح للصورة".

وأكمل"لم أتلق أي رد حتى الآن حول ما طلبت معرفته قبل قبول المهمة".

وأتم"أتمنى التوفيق لأي شخص يتولى المنصب لأن ما يهمني هو نجاح الأهلي أيا كان الشخص الذي سيكون مديرا للكرة".