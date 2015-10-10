أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الحفيظ لـ في الجول: لم أرفض منصب مدير الكرة.. ولكن

Google+ Print
عبد الحفيظ لـ في الجول: لم أرفض منصب مدير الكرة.. ولكن عبد الحفيظ لـ في الجول: لم أرفض منصب مدير الكرة.. ولكن

أكد سيد عبد الحفيظ لاعب النادي الأهلي ومدير الكرة السابق عدم رفضه عودته لمنصبه مرة أخرى داخل القلعة الحمراء في الجهاز الفني الجديد للفريق.

وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى أن عبد الحفيظ رفض العودة لمنصب مدير الكرة مرة أخرى، ولكنه نفى كل تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا:"لم أرفض العودة للأهلي عن طريق منصب مدير الكرة فأنا أحد أبنائه ولا يمكنني أبدا التأخر عنه".

واستدرك"لكن من المهم أن أتعرف على طبيعة العمل والصلاحيات التي سوف أحصل عليها لضمان نجاح مهتمي وعدم وقوع أي تضارب أو عدم وضوح للصورة".

وأكمل"لم أتلق أي رد حتى الآن حول ما طلبت معرفته قبل قبول المهمة".

وأتم"أتمنى التوفيق لأي شخص يتولى المنصب لأن ما يهمني هو نجاح الأهلي أيا كان الشخص الذي سيكون مديرا للكرة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع