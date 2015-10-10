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بيدرو ' مساعد جوزيه ' لـ في الجول: عن الخوف على الأهلي بسبب بيسيرو

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بيدرو ' مساعد جوزيه ' لـ في الجول: عن الخوف على الأهلي بسبب بيسيرو بيدرو ' مساعد جوزيه ' لـ في الجول: عن الخوف على الأهلي بسبب بيسيرو

تحدث البرتغالي بيدرو بارني مونتيرو الذي كان يعمل مساعدا للبرتغالي مانويل جوزيه في الأهلي عبر FilGoal.com عن جوزيه بيسيرو الذي "ينتظره مهمة صعبة مع الأهلي".

الأهلي أعلن رسميا يوم الجمعة تعاقده مع بيسيرو كمدير فني جديد للنادي. (طالع التفاصيل).

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن الأهلي تواصل مع بيسيرو والأخير وافق بالفعل على تولي تدريب الأهلي وينتظر القرار النهائي من مجلس إدارة الفريق وهو ما حدث بالفعل.

وتواصل FilGoal.com مع بيدرو الذي كان مساعدا لمانويل جوزيه بعدما تحدث جوزيه بنفسه عن بيسيرو. (طالع التفاصيل).

وعن بيسيرو قال بيدرو: "بيسيرو مدرب جيد فنيا".

وأضاف "يقدم كرة قدم جيدة بطريقة جيدة جدا".

وأستكمل حديثه قائلا: "ولكن لأنني أعرف الأهلي جيدا فأتوقع مرور بيسيرو بأوقات عديدة صعبة مع الأهلي".

وأوضح "شخصية بيسيرو من وجهة نظري لا تناسب الأهلي. وهنا خوفي على الفريق".

وأتم في تصريحاته مع FilGoal.com "الأمر سيكون بالتأكيد صعب على بيسيرو. أعرف الأهلي جيدا كنادي ولاعبين وجماهير ولذلك أتوقع مرور بيسيرو بأوقات صعبة".

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