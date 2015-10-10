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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10 أكتوبر 2015

.. السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الجوزاء اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: تقبلي التنازل احيانا فمن غير الممكن ان تتشبثي برايك ان كان كل الذين يحيطون بك يطلبون منك التريث, لديك الكثير من الوقت لتفكري مليا و تصلي الى الحلول فـي برجك اليوم, تصرفـي بسـرعة كي تحصلي على افضل النتائج, عليك ان تنظري فـي كل الاقتراحات التي يقدمها لك الاخرون.
عاطفـيا: سـتنتابك موجة من الغيرة على الشـريكـ الا انك لن تتكلمي لانك تعرفـين انه سـيوجه اليك الكثير من الملاحظات و سـيجعلك تسـكتين, لن تتاكدي من بعض الامور الا بعد مرور الكثير من الوقت، ما قد يغضب زوجك, سـتسـتمتعين بالقيام ببعض النشاطات مع زوجك .
نصيحة اليوم: سـتمضين الكثير من الوقت و انت تفكرين فـي الامور التي قد تحصل فـي منزلك, جدي طرقا جديدة و سـتعمليها لتبلغي مركز الطليعة قبل الاخرين يا امراة برج الجوزاء, عليك ان تتخذي قرارك بثبات و من دون اي خوف فـي الابراج اليومية, لا تهدري الاموال على مسـائل لا شان لك بها.

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