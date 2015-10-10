برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الجوزاء اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: تقبلي التنازل احيانا فمن غير الممكن ان تتشبثي برايك ان كان كل الذين يحيطون بك يطلبون منك التريث, لديك الكثير من الوقت لتفكري مليا و تصلي الى الحلول فـي برجك اليوم, تصرفـي بسـرعة كي تحصلي على افضل النتائج, عليك ان تنظري فـي كل الاقتراحات التي يقدمها لك الاخرون.
عاطفـيا: سـتنتابك موجة من الغيرة على الشـريكـ الا انك لن تتكلمي لانك تعرفـين انه سـيوجه اليك الكثير من الملاحظات و سـيجعلك تسـكتين, لن تتاكدي من بعض الامور الا بعد مرور الكثير من الوقت، ما قد يغضب زوجك, سـتسـتمتعين بالقيام ببعض النشاطات مع زوجك .
نصيحة اليوم: سـتمضين الكثير من الوقت و انت تفكرين فـي الامور التي قد تحصل فـي منزلك, جدي طرقا جديدة و سـتعمليها لتبلغي مركز الطليعة قبل الاخرين يا امراة برج الجوزاء, عليك ان تتخذي قرارك بثبات و من دون اي خوف فـي الابراج اليومية, لا تهدري الاموال على مسـائل لا شان لك بها.
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 10 أكتوبر 2015
برج الجوزاء .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير