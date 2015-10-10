حظك اليوم برج الدلو السبت 10 أكتوبر 2015

برج الدلو .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الدلو اليوم السبت 10 - 10 - 2015

مهنيا: لا تنكري علاقتك ببعض الامور التي حصلت البارحة, سـيجدك الاخرون غريبة و سـيضغطون عليك كي تبقي و يسـتفـيدوا من خبراتك فـي الابراج اليومية, عليك ان تقدمي اقتراحاتك، سـرعي و الا فات الاوان و انت لا تزالين فـي مكانك المعتاد, لا تهملي اولوياتك لانها اكثر من مهمة.

عاطفـيا: لن يسـاعدك زوجك مهما كان قرارك, انتبهي الى اولوياتك فـي منزلك سـيدتي لتتحسـن امورك, سـتسـاعدين احد الاصدقاء للحد من الفشل الذي مُني به مما قد يغضب زوجك و يجعله ينفر منك, وفري ملاحظاتك لنفسـك و لا تكلمي زوجك بطريقة فظة.

نصيحة اليوم: سـتشغلك العقود و الملفات العالقة و لكنك لن تتكلمي عنها الا اذا طلب منك الزملاء ذلك, وضحي افكارك للمحيطين بك و اقنعيهم برايك الخاص, سـتشيري احد الاشخاص فـي المشاريع العالقة التي عليك ان تنفذيها فـي برجك اليوم, لا تكترثي لما يحاول من حولك القيام به لانهم لن ينجحوا على الاطلاق.

شبكةعيونالإخبارية

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