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حظك اليوم برج الدلو السبت 10 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الدلو السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الدلو السبت 10 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الدلو اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: لا تنكري علاقتك ببعض الامور التي حصلت البارحة, سـيجدك الاخرون غريبة و سـيضغطون عليك كي تبقي و يسـتفـيدوا من خبراتك فـي الابراج اليومية, عليك ان تقدمي اقتراحاتك، سـرعي و الا فات الاوان و انت لا تزالين فـي مكانك المعتاد, لا تهملي اولوياتك لانها اكثر من مهمة.
عاطفـيا: لن يسـاعدك زوجك مهما كان قرارك, انتبهي الى اولوياتك فـي منزلك سـيدتي لتتحسـن امورك, سـتسـاعدين احد الاصدقاء للحد من الفشل الذي مُني به مما قد يغضب زوجك و يجعله ينفر منك, وفري ملاحظاتك لنفسـك و لا تكلمي زوجك بطريقة فظة.
نصيحة اليوم: سـتشغلك العقود و الملفات العالقة و لكنك لن تتكلمي عنها الا اذا طلب منك الزملاء ذلك, وضحي افكارك للمحيطين بك و اقنعيهم برايك الخاص, سـتشيري احد الاشخاص فـي المشاريع العالقة التي عليك ان تنفذيها فـي برجك اليوم, لا تكترثي لما يحاول من حولك القيام به لانهم لن ينجحوا على الاطلاق.

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