مطاردات جاكي شان في دبي تتسبّب في إغلاق بولفار برج خليفة

مع حلول ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم في منطقة بولفار برج خليفة، في وسط إمارة دبي، تحوّلت المنطقة إلى موقع لتصوير مجموعة من مشاهد فيلم "كونغ فو اليوغا"Kung Fu Yogaللنجم "جاكي شان"، حيث حطت طواقم تصوير الفيلم، المؤلفة من 40 عنصراً، بكلّ كاميراتها السينمائية ومعداتها الأخرى، إضافة إلى مجموعة من السيارات الفارهة التي وقفت على جانبي الطريق استعداداً للتصوير، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غزواً ملحوظاً لصورة "جاكي شان" مرتدياً الزيّ الإماراتي.

ومع هذا الظرف الاستثنائي، أفاق سكان بولفار برج خليفة ليجدوا أنفسهم محاصرين في منطقتهم، لأنّ التحرّك بالسيارات في المنطقة كان مرهوناً بإشارة مسؤولي طواقم التصوير. شرطة دبي تعاونت مع القيّمين على التصوير بإغلاق مداخل الشوارع المؤدية إلى المنطقة، وتحويل حركة السير نحو شوارع بديلة، كما تمّ نشر حرّاس أمن أقاموا دوريات منتظمة في الشوارع، للتأكد من أنّ أحداً لم يلتقط أيّ صورة يمكن تسريبها.

استُعمل في تصوير مشاهد المطاردات سيارات "بوغاتي"، و"لامبورغيني" و "ماكلارين"، في حين لم يُلمح النجم "شان" بتاتاً.



بالصور: Jackie Chan بالزي الإماراتي