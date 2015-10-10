أجويرو يغيب عن الملاعب شهرا بسبب الإصابة

(إفي): أكد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو أنه سيغيب لمدة شهر بسبب إصابته في العضلة الخلفية بالساق اليسرى خلال المباراة التي خسرها منتخب الأرجنتين 0-2 أمام الإكوادور.

ولن يتمكن مدرب الأرجنتين جيراردو مارتينو من الاعتماد على أجويرو في لقاء الثلاثاء المقبل أمام باراجواي، في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال أجويرو بعد إجراء فحوصات للوقوف على خطورة الإصابة:"بالتأكيد سيستغرق التعافي شهرا. الأهم هو أن أتعافى سريعا".

واستبدل أجويرو في الدقيقة 24 من المباراة التي خسرتها الأرجنتين أمام الاكوادور 0-2.

وحول الهزيمة، قال:"التصفيات دائما ما تكون صعبة"، معتبرا أن مباراة الثلاثاء أمام باراجوي "ستكون صعبة للغاية" لأنهم "قادمين من أجل الفوز".

واستأنف المنتخب الارجنتيني صباح اليوم التدريبات، حيث شارك اللاعبون الذين خاضوا المباراة أمام "التريكلور" في تمارين استشفائية، في حين شارك البقية في مبارايات مصغرة مع لاعبي المنتخب تحت 17 عاما.

ويواصل لاعب وسط يوفنتوس روبرتو بيريرا التأهيل للتعافي من الاصابة التي لحقت به في مباراة الاكوادور.