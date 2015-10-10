تصفيات اليورو - إسبانيا تتأهل.. وصراع الوصافة يشتعل بين أوكرانيا وسلوفاكيا

(إفي): لحق منتخب إسبانيا لكرة القدم بركب المتأهلين إلى نهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا بعدما سحق ضيفه لوكسمبورج (4-0) اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بالتصفيات.

وكرر بذلك المنتخب الإسباني فوزه برباعية على منتخب لوكسمبورج في مباراة الدور الأول التي جمعتهما في العاصمة لوكسمبورج.

وأقيمت المباراة على ملعب "لاس جاوناس" بمدينة لوجرونيو بإقليم لاريوخا (شمال إسبانيا).

تناوب على إحراز رباعية الماتادور الإسباني كل من نجم أرسنال الإنجليزي سانتي كازورلا ومهاجم فالنسيا فرانسيسكو ألكاسير بواقع هدفين لكل منهما.

ووضع كازورلا أصحاب الأرض في المقدمة بعد متابعة تسديدة بيدرو رودريجيز القوية المرتدة من الحارس جوناثان جوبرت ليضعها في الشباك قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

بينما تكفل فرانسيسكو ألكاسير بإحراز الهدف الثاني بعدما استلم تمريرة سيسك فابريجاس لينفرد على إثرها بالحارس جوناثان ويضعها في المرمى بسهولة في الدقيقة 67.

وعاد ألكاسير لزيارة الشباك مرة أخرى بعد توغل ناجح من جوردي ألبا ناحية اليسار ليمرر إلى مهاجم فالنسيا الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة في المرمى في الدقيقة 80.

واختتم كازورلا أهداف "لاروخا" بعدما استلم تمريرة نوليتو ليسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 85.

وحملت المباراة أنباءا غير سارة للمدرب فيسنتي ديل بوسكي بعدما خرج كل من ديفيد سيلفا وألفارو موراتا من المباراة مبكرا بداعي الإصابة.

وشهدت الدقيقة التاسعة تدخلا عنيفا من مدافع المنتخب اللكسمبورجي على كاحل سيلفا الذي لم يستطع التغلب على آلامه وطلب الخروج من الملعب ليحل بدلا منه خوان ماتا.

بينما تعرض المهاجم الشاب ألفارو موراتا لإصابة قوية في الساق اليمنى بعد كرة مشتركة مع مدافعي المنتخب الضيف داخل منطقة الجزاء خرج على إثرها محمولا على محفة ليقوم ديل بوسكي بإقحام مهاجم فالنسيا فرانسيسكو ألكاسير في الدقيقة 33.

وبتلك النتيجة يحجز المنتخب الإسباني مقعده في نهائيات اليورو المقبل بعدما عزز موقعة في الصدارة برصيد 24 نقطة وبفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب الوصافة، المنتخب السلوفاكي الذي تعثر بخسارته المفاجئة على ملعبه أمام بيلاروسيا، بينما تجمد رصيد المنتخب اللوكسمبورجي عند 4 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

وفشل المنتخب السلوفاكي في حسم تأهله مباشرة كوصيف للمجموعة وذلك بعد خسارته المفاجئة على ملعبه أمام بيلاروسيا بهدف نظيف.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع ستانيسلاف دراجون في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد منتخب سلوفاكيا عند 19 نقطة وهو نفس رصيد المنتخب الأوكراني الذي فاز بدوره على منتخب مقدونيا، ولكن يتفوق الأول في الواجهات المباشرة، بينما ارتفع رصيد بيلاروسيا إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

واستفاد المنتخب الأوكراني من تعثر منافسة السلوفاكي على الوصافة بعدما عاد بفوز ثمين من ملعب منتخب مقدونيا بثنائية نظيفة.

ويدين منتخب أوكرانيا بهذا الفوز لمهاجميه يفهين سيليزنيوف صاحب هدف الافتتاح في الدقيقة 59 من عمر المباراة وأرتيم كرافيتس محرز الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ورفع منتخب أوكرانيا رصيده بعد هذا الفوز إلى 19 نقطة ليتقاسم وصافة المجموعة مع منتخب سلوفاكيا ويعزز آماله في التأهل المباشر، انتظارا لتعثر منافسه في الجولة الأخيرة، بينما تجمد رصيد منتخب مقدونيا عند 3 نقاط في المركز الأخير.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب أوكرانيا نظيره الإسباني، بينما سيخرج منتخب سلوفاكيا لمواجهة لوكسمبورج، في الوقت الذي ستواجه فيع بيلاروسيا صيفها المقدوني في لقاء الظل، وذلك في ختام التصفيات يوم 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وسيتأهل إلى أكبر النسخ تمثيلا في تاريخ بطولات الأمم الأوروبية صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، فضلا عن أفضل ثالث، وهو ما سيتم اختياره عبر حساب نتائج المنتخبات الخمس الأولى في كل مجموعة من أجل عدم الإضرار بالمجموعة التي تضم فريقا أقل.

وستحسم أربع تذاكر عبر ملحق فاصل تتواجه فيه المنتخبات الثمانية المتبقية من أصحاب المركز الثالث، تقام مبارياته في نوفمبر/تشرين ثان 2015 ، فيما ستبقى التذكرة الأخيرة من نصيب فرنسا المضيفة.