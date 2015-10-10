“واتس آب” يشهد أول طلاق على الطريقة الحديثة

من الوارد أن تكون قد سمعت عن أناس ينفصلون بواسطة رسائل نصية، لكن الطلاق عن طريق تطبيق “واتس آب” يعد مرحلة متطورة في مجال استخدام هذا التطبيق.

ووفقا لتقارير وسائل الاعلام في الهند فإن رجلا هنديا يبلغ من العمر 27 عاما غادر ولاية كيرالا إلى مدينة دبى بعد 10 أيام من زواجه، ثم طلق زوجته ثلاث بعد مرور ثلاثة أسابيع على زواجهما عن طريق الـ”واتس آب”.

وقالت والدة العروس إنها دفعت للعريس مهرا كلفها أكثر من 10 روبيات، وهي في انتظار رأي لجنة من العلماء المسلمين للبت في مدى صحة الطلاق عن طريق تطبيق “الواتس آب”.

وأثار الحادث جدلا كبيرا وسط علماء المسلمين، حيث ذهب بعضهم إلى أن الطلاق يعد صحيحا في حال ما إذا كان هناك حوار رسمي مع العائلة، فيما رأى البعض الآخر أن التطبيق ليس وثيقة قانونية وأن الطلاق وقع بصفة شخصية.

روسيا اليوم