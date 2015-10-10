جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 125 ألف درهم اماراتى

أحبطت سلطات مطار برج العرب الدولى، برئاسة طارق صلاح، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريحاتٍ له اليوم، إن رئيس الوردية عبد السلام العشرى، اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى دبى، وبتفتيشه تم العثور على 125 ألف درهم إماراتى.

وأوضح أن أبو العلا محمد، مدير عام الموانئ الجوية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى، والتحفظ على المضبوطات.