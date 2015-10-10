القبض على سائق "توك توك" خطف حقيبة طالبة فى "القصاصين "بالإسماعيلية

تمكنت مباحث القصاصين بالإسماعيلية من القبض على سائق "توك توك" قام بخطف حقيبة طالبة أثناء سيرها فى الشارع.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمباحث القصاصين من (ن.و.م)، 15 سنة، طالبة تقول فيه، إنه أثناء عودتها لمنزلها قام سائق "توك توك" بخطف شنطة يدها بداخلها تليفون محمول ومبلغ مالى.

وتمكنت مباحث القصاصين من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى (س.ح.أ)، 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة المركز، وأثناء القبض عن المتحرى عنه ضبط بحوزته لفافة هيروين.

وبمواجهة المتهم بالتحريات اعترف بارتكابه واقعة السرقة وبإرشاده تم ضبط المسروقات واعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4625 لسنة 2015 جنايات القصاصين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.