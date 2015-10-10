أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق بالهرم

Google+ Print
جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق بالهرم جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق بالهرم
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة عُثِرَ عليها أمام أحد الفنادق بشارع الهرم وتبين من خلال التحريات الأولية من خلال عمليات تمشيط المكان عدم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جسم غريب أمام أحد الفنادق بشارع الهرم، وانتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات، وبصحبتهم أجهزة للكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية وتم تفكيك العبوة.


>إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام أحد الفنادق بالهرم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365