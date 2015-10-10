جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة عُثِرَ عليها أمام أحد الفنادق بشارع الهرم وتبين من خلال التحريات الأولية من خلال عمليات تمشيط المكان عدم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جسم غريب أمام أحد الفنادق بشارع الهرم، وانتقل العقيد إبراهيم حسين مفتش المفرقعات، وبصحبتهم أجهزة للكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية وتم تفكيك العبوة.

إبطال مفعول عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام أحد الفنادق بالهرم