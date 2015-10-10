القبض على عامل بحوزته بندقية خرطوش فى "القنطرة غرب" بالإسماعيلية

تمكن فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث القنطرة غرب، من القبض على عامل بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائى لشمال الإسماعيلية، وضباط مباحث القنطرة غرب، بالقبض على "س.م.ا"، 36 سنة، عامل مقيم دائرة المركز، بحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.