حظك اليوم برج القوس السبت 10 أكتوبر 2015

برج القوس .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم السبت 10 - 10 - 2015

مهنيا: سـتصلين الى مركز الطليعة فـي برجك اليوم, لديك القدرة على مسـاعدة الاخرين سـيدتي, لا تختلفـي مع من حولك فـي وجهات النظر لان الدخول فـي الجدالات لن يوصلكم الى اي مكان بل سـيزيد من الخلافات و سـيجعل الامر معقدا اكثر مما يبدو سـيدتي من دون ان تشعري.

عاطفـيا: سـتقع خلافات كبيرة بينك و بين زوجك جراء تصرفاتك اللامبالية فـي الابراج اليوم, توقفـي عن مناداة الشـريكـ كلما احتجت الى شيء فهو مشغول ببعض الاعمال العالقة و لا يمكنه ان يكون الى جانبك طيلة الوقت مهما فعلت, لا تكرهي شيئا لعله خير لك فـي هذه الفترة من الزمن.

نصيحة اليوم: لا تنسـي الانجازات التي سـبق ان حققتها و سـعي الى تحسـين وضعك, ابقي مع الاخرين يا امراة برج القوس ، تعاملي مع من حولك بالطريقة المنسـبة و لا تتركي الاخرين يزيدون من الاخطاء التي اقترفوها سـابقا لانك لن تسـتطيعي تحمل النتائج المترتبة عنها فـي ابراج اليوم.

شبكةعيونالإخبارية

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