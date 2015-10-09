برج الأسد .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الأسد اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: اجري بعض التعديلات على المشاريع التي سـبق ان قمت به, لا تتوقفـي عن ابراز رايك للاخرين اذا شعرت بالحاجة الى ذلك, سـتبحثين عن سـاليب جديدة لزيادة انتاجك و لكنك لن تفلحي فـي ذلك, حاولي ان تكوني حاضرة حين يُطلب منك و قبل ان يتكلم الاخرون عنك.
عاطفـيا: لديك الكثير من الاعمال المنزلية لتُنهيها قبل فوات الاوان, سـتمتعي برفقة افراد عائلتك فـي برجك اليوم, لا تبادري الى تعميق الخلاف بين الاصدقاء و العائلة, لا تسـمحي لاحد بتغيير رايك فـي ما يتعلق بزوجك و اتخذي قرارك من دون ان تسـالي اي احد او تسـتشيري اي شخص.
نصيحة اليوم: تواصلي مع الاخرين يا امراة برج السـد و سـتسـتمتعين بالتكلم معهم و ابراز رايك لهم, حاولي ان تدرسـي المشاريع قبل ان تنفذيه, عليك ان تتحققي من الامور كافة و ان تضعي حدودا لعدد من الاشخاص, لا تتركي المسـائل العالقة تتعقد اكثر من السـابق وتصل بك الى حيث لا تريدين.
حظك اليوم برج الأسد السبت 10 أكتوبر 2015
برج الأسد .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير