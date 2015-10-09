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حظك اليوم برج الأسد السبت 10 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الأسد السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الأسد السبت 10 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الأسد اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: اجري بعض التعديلات على المشاريع التي سـبق ان قمت به, لا تتوقفـي عن ابراز رايك للاخرين اذا شعرت بالحاجة الى ذلك, سـتبحثين عن سـاليب جديدة لزيادة انتاجك و لكنك لن تفلحي فـي ذلك, حاولي ان تكوني حاضرة حين يُطلب منك و قبل ان يتكلم الاخرون عنك.
عاطفـيا: لديك الكثير من الاعمال المنزلية لتُنهيها قبل فوات الاوان, سـتمتعي برفقة افراد عائلتك فـي برجك اليوم, لا تبادري الى تعميق الخلاف بين الاصدقاء و العائلة, لا تسـمحي لاحد بتغيير رايك فـي ما يتعلق بزوجك و اتخذي قرارك من دون ان تسـالي اي احد او تسـتشيري اي شخص.
نصيحة اليوم: تواصلي مع الاخرين يا امراة برج السـد و سـتسـتمتعين بالتكلم معهم و ابراز رايك لهم, حاولي ان تدرسـي المشاريع قبل ان تنفذيه, عليك ان تتحققي من الامور كافة و ان تضعي حدودا لعدد من الاشخاص, لا تتركي المسـائل العالقة تتعقد اكثر من السـابق وتصل بك الى حيث لا تريدين.

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