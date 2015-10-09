أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية " بتناديني تاني ليه " على طريقته الخاصة مع سالي شاهين -
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف " -
ده كلام - إجابات سعد الصغير على أسئلة سالي شاهين " هاخد حريم عمرو دياب وتغور الذكريات " -
ده كلام - سعد الصغير يغني أغنية كوميدية وغريبة " ميسي ميسي " وسالي : أنت فظيع -
بالصور- وعاظ الأزهر ينتشرون على "المقاهي الثقافية" -
ده كلام - سعد الصغير يوجه رسالة لأحد أصدقائه ويقدم " وصلة طبل بلدي " بطريقة جديدة -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي سرا لأول مرة ويحكي قصة دويتو " شاكيرا " والـ500 دولار -
ده كلام - سعد الصغير لـ سالي شاهين : "موريه منك يابت" -
ده كلام - سعد الصغير يغني " ياسمارة " مع سالي شاهين وهديتها -
مساء dmc - وزير الخارجية الامريكي " ترامب مستعد للتحرك لمواجهة تجاوز الحكومات وأي أطراف أخرى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الحوت السبت 10 أكتوبر 2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الحوت السبت 10 أكتوبر 2015

.. السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الحوت اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: سـيبتعد الاخرون عنك من دون ان تشعري فـي برجك اليوم, قد تجدين نفسـك غريبة عن الزملاء فـي نهاية المطاف, سـتجدين نفسـك محتارة و لن تتمكني من الحؤول دون السـوا مهما فعلت, حاولي ان تتعاملي مع الامور بحذر شديد لئلا تقعي فـي المتاعب و تخرج الامور عن سـيطرتك.
عاطفـيا: ركزي على الاهم فـي الحب فـي ابراج اليوم, سـاعدي صديقتك فهي تعتمد عليك و تفعل المسـتحيل لجعلك تفرحين بينما هي حزينة جد, صارحي زوجك بالحقيقة كاملة مهما كانت تاثيراتها عليك و على المحيطين بك, لا ترتكبي الحماقات فـي الحب لان ذلك لن يكون من مصلحتك.
نصيحة اليوم: لا تهربي من مسـؤولياتك فان ذلك ليسـ من مصلحتك و قد يزيد الامور تعقيدا اكثر مما تتخيلين فـي برجك اليوم, سـتتقدمين بسـرعة كبيرة, لا تدعي احدا يتدخل فـي شؤونك الخاصة يا امراة برج الحوت, اعملي بجهد و ثابري لتصلي الى الحلول المنطقية التي تبحثين عنها منذ فترة طويلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى