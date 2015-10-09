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المرصد السورى: طائرات روسية تقصف قاعدة لمقاتلين دربتهم أمريكا

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المرصد السورى: طائرات روسية تقصف قاعدة لمقاتلين دربتهم أمريكا المرصد السورى: طائرات روسية تقصف قاعدة لمقاتلين دربتهم أمريكا
قال المرصد السورى لحقوق الانسان إن طائرات حربية روسية قصفت اليوم الجمعة قاعدة فى شمال غرب سوريا تابعة لجماعة معارضة تلقت تدريبا أمريكيا.

وأضاف المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له أن الطائرات قصفت قاعدة لجماعة الفرقة 13 قرب قرية خان شيخون فى محافظة إدلب متسببة فى إصابة مقاتلين وحدوث دمار فى المقر.

وأكدت الفرقة 13 على صفحتها فى فيسبوك وقوع الضربات وقالت إن الموقع دمر بالكامل وقتل عدد من المقاتلين، وتقول الجماعة المعارضة- وهى غير إسلامية- إنها تلقت تدريبا بموجب برنامج تقوده الولايات المتحدة، وبدأت روسيا قبل نحو عشرة أيام ضربات جوية دعما لحليفها الرئيس بشار الأسد. وتقول موسكو إنها تستهدف تنظيم داعش لكن الحملة استهدفت فى الأساس على ما يبدو جماعات معارضة أخرى منها جماعات تدعمها الولايات المتحدة.

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مصر 365