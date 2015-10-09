اعتقال رئيس تحرير صحيفة تركية معارضة انتقد "أردوغان" على "تويتر"

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة، بولنت كاناش، رئيس تحرير صحيفة "تودايز زمان" المعارضة، لنشره تغريدات انتقد خلالها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه تم القبض على كاناش، من مقر الصحيفة فى مدينة اسطنبول، وكانت عملية الاعتقال مذاعة على الهواء مباشرة.

وجاء قرار الاعتقال بناءً على أمر من المحكمة، لنشر كاناش تغريدات، قال المدعى العام التركى إنها "تسئ لأردوغان"، وأنكر كاناش –الذى حُكِم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ فى وقت سابق من العام الحالى لمعارضة أردوغان–، ذلك الاتهام، مع إصراره على ممارسة حقه فى حرية التعبير.

وقد حوكم عشرات الأشخاص بموجب القانون الذى يحظر إهانة الرئيس، ويقول المدافعون عن حرية التعبير إن ذلك القانون يتم استخدامه بقوة لقمع المعارضة.

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