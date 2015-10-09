لجنة انتخابات "الأطباء":المؤشرات الأولية ترجح فوز حسين خيرى بمقعد النقيب

أكد الدكتور رشوان شعبان رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أن المؤشرات الأولية تُرجح فوز الدكتور حسين خيرى عميد القصر العينى ومرشح قائمة الاستقلال، بمقعد النقيب العام للأطباء، فى أغلب محافظات الجمهورية حتى الآن، مشيرًا إلى استمرار عمليات فرز الأصوات فى عدة مناطق.

وأضاف "رشوان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتعلق بقائمة النقابة العامة فكان الحظ الأوفر لصالح مرشحى قائمة الاستقلال فوق السن للدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، وتحت السن الدكتور راجح سياجى، والدكتور هانى مهنى.

وحول القطاعات الـ6 لنقابة الأطباء بالمحافظات، أكد رئيس لجنة انتخابات الأطباء، أن الدكتور طارق كامل فاز بمقعد قطاع القاهرة، والدكتور سمير التونى فاز بمقعد شمال الصعيد، والدكتور أحمد حسين بمقعد جنوب الصعيد، والدكتورة هبة شرف الدين بمقعد وسط الدلتا، والدكتور إسلام أبو زيد على مقعد غرب الدلتا، والدكتور أحمد على على مقعد شرق الدلتا"، لافتًا إلى أن جميعهم من مرشحى قائمة الاستقلال.

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