وزير الأوقاف: عدم تكرار الحج قبل 5 سنوات.. ومن رحمة الله تخصيصه للمستطيع

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه من رحمة الله عز وجل، أن الحج على المستطيع مالياً وبدنيا، ولا يجوز الاحتيال فى الحج، ولا يجوز التحايل بأى طريقة، موضّحًا أن الحج لمن يستطيع بطريقة شرعية، وقانونية، وإدارية، وإجرائية، فلا حج على المحتال.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أن إطعام الجائع، وكساء العارى، ومداواة المريض، وسداد دين المدين، ورعاية المساكين والأيتام والأرامل، وبناء المستشفيات والمدارس، وتحسين البنية التحتية من الطرق، والمياه، والصرف الصحى، مُقَدَّم ألف مرة ومرة على حج النافلة وعمرة النافلة، مؤكداً تفعيل قرار عدم تكرار الحج قبل خمس سنوات، وألا تكون به أى استثناءات.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قضاء حوائج الناس أفضل ألف مرة ومرة من حج النافلة وعمرة التطوع، وخاصة فى ظل الدولة التى يخرج منها الحجاج والمعتمرون فى وضع اقتصادى صعب، وفى حاجة للتكافل الاجتماعى.