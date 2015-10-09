بعد تعاقد الأهلي مع «بيسيرو».. جماهير الأهلي: «موسم آخر للنسيان»

كتب : حسام حسين

هاجمت جماهير الأهلى مجلس إدارة النادى برئاسة محمود طاهر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعدما أعلن تعيين المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا للفريق الأول بكرة القدم وذلك بعد إقالة فتحي مبروك، معبرين عن غضبهم من اختيار مدربًا متواضعًا من ناحية الأداء والشخصية للأهلي.

يأتي ذلك بعد تراجع مستوى الفريق الأحمر وخروجه من الموسم الحالى بخفي حنين بعد ضياع لقب الدورى والكأس والكونفدرالية الإفريقية، وطالبت الجماهير الحمراء في وقت لاحق بعودة البرتغالي مانويل جوزيه او كما يطلقون عليه “الساحر” خلفاً لفتحي مبروك عن قيادة الفريق.

وعبر عدد من المنتمين للنادي الأحمر عن غضبهم وسخريتهم على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وقال أحد النشطاء ساخرًا: “ موسم اخر للنسيان أحمد سعيد عايز يثبت صحة وجهة نظره بأي وسيلة على الرغم اعتراضه على سكولاري وتوماس شاف، اختار اسوأ سيرة ذاتية تم عرضها، شي يدعو للبكاء، الكيان ينهار الوقوف بجانبه او السقوط (الاهلي ليس حقل تجارب يا سادة) أي انهيار اخفاق بداية من مبارة السوبر يتحمل مسؤوليتها الادارة بأكملها من صغيرها لكبيرها. وسوال أخير يدعو للحيرة هو مش انت قلت انك لا تفقه شيء في الكرة ليه بقي بتتدخل في شئون النادي الخاصة، الرحيل سيصبح مطلب جماهيري في حالة أي فشل لأن … صبرنا أوشك على النفاذ.

وأضاف ناشط آخر: “الحقيقة المرة إن الإدارة تخاف من شعبية جوزيه و حب الجماهير له لان جوزيه تاريخه اكبر من كل هؤلاء الذين يجلسون على الكراسي دون أي فائدة فهو مجلس ضعيف مرتعش لا سيتطيع المواجهة لا يفلح الا في التعنت و الوقوف ضد رغبة الجماهير بعودة مانويل لمنصبه الطبيعي فمدير فني للاهلي يساوي جوزيه وهم يحاولوا ان “يفتكسوا” علينا باسم كما حدث مع جاريدو و ياتي و يجرب في النادي اما يصيب اما يخيب وهم كلهم اعضاء هذا المجلس لا يفهموا كورة كما قالوا فلماذا رفض جوزيه يا جهلة لذلك يجب وقفة من جمهور الاهلي ضد هذا الهراء حتي ننقذ الكيان افيقوا قبل فوات الاوان لان التاريخ لا يرحم من يفشل فالكل باقي و سيظل الاهلي بجمهوره”.