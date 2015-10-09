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حظك اليوم برج العذراء السبت 10 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العذراء السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العذراء السبت 10 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج العذراء اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: لديك الكثير من الخطط التي عليك ان تنفذيها فـي الابراج اليومية, سـتحسـنين اداءك العملي و سـتخلقين فرقا واضحا فـي مكان العمل اذا حاولت التصرف بحكمة و ذكاء, كوني حاضرة اذا طلب منك زوجك ذلك و لا تتهربي من واجباتك لانك الوحيدة القادرة على تنفـيذه.
عاطفـيا: لا تتوسـلي مرات عدة ليقوم لك زوجك بما تريدين, تحلي بالصبر و لا تجبري زوجك على القيام بالاعمال التي عليك انت القيام بها فـي ابراج اليوم, عليك ان تجدي سـاليب لمفاجاة زوجك و جعله يعلم انك متميزة و ان بسـتطاعتك خلق تغيير واضح فـي منزلك.
نصيحة اليوم: حاولي ان تنقلي رايك للاخرين بالطريقة الصحيحة و لا تتحديهم و الا لاموك على ذلك فـي برجك اليوم و وصلت الى حائط مسـدود لا عودة منه على الاطلاق, انه اليوم المنسـب للتحرك, سـتجدين نفسـك غريبة عن الاخرين و لكنك لن تغيري تصرفاتك على الاطلاق.

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