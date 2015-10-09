سلاح الجو الروسي يُصيب 60 هدفًا تابع لـ«داعش» سوريا خلال 24 ساعة

صرح نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق إيجور ماكوشيف، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الروسي قام بإصابة 60 هدفًا تابعًا لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية قامت بـ 67 طلعة قتالية.

وقال ماكوشيف ‘‘ أجريت 67 طلعة جوية من قاعدة “حميميم”، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بواسطة طائرات سوخوي-34 إم، وسوخوي-25 إس إم، وأصابت 60 موقعًا من مواقع الإرهابيين ’’ ، و تسبب الضربات مقتل زعيمين في “داعش” و200 مسلح نتيجة لضربة جوية روسية على مقر تنظيم “لواء الحق”.

كما أشار إلى أن سلاح الجو الروسي سيزيد كثافة الضربات ضد مواقع تنظيم ” داعش ” في سوريا أشار ماكوشيف إلى أن القوات الجوية الروسية بإصابة مباشرة بواسطة قنبلة “كاب 500 إس” استهدفت قاعدة للمسلحين ومستودعات بالقرب من حلب، ما أدى إلى مقتل 100 مسلح.

ولفت الإنتباه إلى أن سلاح الجو الروسي قام بتدمير 17 معسكرًا للمسلحين في سوريا، و أن سلاح الجو الروسي دمر في سوريا 6 مقرات إدارية ونقاط إتصال و6 مستودعات للذخائر و17 معسكرًا وقاعدة لتدريب الإرهابيين.

وأكد ماكوشيف قائلاً :‘‘ تم تدمير ستة مراكز قيادة وإتصالات، وستة مخازن للذخائر والمحروقات، و17 معسكرًا لتدريب الإرهابيين، وثلاث منشآت تحت الأرض في ريف اللاذقية، و16 تحصينًا وموقعًا دفاعيًا مع الأسلحة، و11 من مناطق تمركز الاحتياطات التابعة للعصابات الإجرامية، ومنشأة لصيانة الآليات و17 سيارة ومدرعة ومنظومتي صواريخ ’’.

و أختتم ماكوشيف قائلاً ‘‘ مسلحو داعش في سوريا بدأوا يتكبدون خسائر كبيرة، وغارات سلاح الجو الروسي أجبرتهم على تغيير تكتيكاتهم واختبائهم في المناطق المأهولة بالسكان ’’ .