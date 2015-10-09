مبعوث الرئيس الروسي في المنطقة يجري مشاورات في باريس حول الشأن السوري

أجرى ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية و مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، مشاورات مكثفة في فرنسا حول محاربة تنظيم ” داعش “.

و أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف إلتقى أمس الخميس، كلا من جاك أوديبر المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، ونيكولا دي ريفير المدير السياسي بوزارة الخارجية الفرنسية.

و أضافت الخارجية في بيانها أن شهدت المشاورات تبادلاً مفصلاً للآراء حول الأوضاع العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط، مع التركيز على التطورات في سوريا و لبنان، وفيما يخص القضية الفلسطينية – الإسرائيلية.

وركزت المشاورات على مهمة تنسيق جهود مختلف الجهات للتصدي لخطر “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى بصورة فعالة، كما أكد الطرفان في أعقاب المشاورات على ضرورة مواصلة الحوار السياسي المنتظم بين موسكو وباريس حول القضايا الأساسية بالشرق الأوسط.

سبوتنيك