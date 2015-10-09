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حظك اليوم برج الثور السبت 10 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الثور السبت 10 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الثور السبت 10 أكتوبر 2015

برج الثور .. حظك اليوم السبت 10 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير
برج الثور اليوم السبت 10 - 10 - 2015
مهنيا: لا تتسـلطي على الاخرين, لسـوء الحظ لا تعرفـين اي شيء عما حدث فـي الماضي و سـيكون حظك معدما لان امورك ما عادت كما كانت, سـاعدي الاخرين اذا طلبوا منك ذلك فهم يحتاجون اليك, عليك ان تنهي الاعمال التي كنت قد بدات بتنفـيذها فـي الايام القليلة الماضية, لا تهدري الاموال التي حصدتها فـي الايام الماضية.
عاطفـيا: لا تتصرفـي كما لو كان الامر لا يعنيك فقد تغيرين الكثير من التفاصيل فـي الحب اذا تحركت بسـرعة, اشرحي لزوجك وجهة نظرك ببسـاطة, لا تحتاري فلديك الكثير من الاجابات و عليك ان تخبري زوجك بها فـي ابراج اليوم, سـتهتمين باولادك و سـتعتنين بهم, كوني منطقية فـي تصرفاتك سـيدتي.
نصيحة اليوم: سـتفرحين فـي مشاركة الاخرين بنجاحاتك يا امراة برج الثور, سـتحتاجين الى اكتشاف المزيد من المعلومات و معالجة المشكلات بالطريقة الصحيحة كي تحصدي افضل النتائج سـيدتي, عليك ان توظفـي طاقاتك فـي الاماكن الصحيحة و الا تسـمحي لاحد بالتدخل فـي حياتك الشخصية.

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