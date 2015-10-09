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نجيب ساويرس وشباب المصريين الأحرار في ضيافة «هنا العاصمة» غدًا

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نجيب-ساويرس

نجيب-ساويرس

يحل، مساء غدًا السبت، المهندس نجيب ساويرس، ضيفًا ببرنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، علي قناة «cbc».

ويدور الحوار حول الاقتصاد والسياسة والإعلام، وهل يهدف المهندس نجيب ساويرس إلى الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل ؟ ولماذا اشترى الدوري المصري؟ وهل نقل استثماراته خارج ؟

وينضم للحوار أيضًا عدد من شباب حزب «المصريين الأحرار» المرشحين للبرلمان، وذلك للحديث عن مستقبل مجلس النواب المصري.

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نجيب ساويرس وشباب المصريين الأحرار ولميس الحديدي

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